رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر إصابة 13 شابا بالرصاص الحي، أحدهم وُصفت حالته بالحرجة، واعتقال 14 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

كما أبرزت الصحف مناقشة مشروع قانون يقضي بضم حدائق ومحميات طبيعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

_ عدوان احتلالي واسع على مخيم عقبة جبر.. جرح 13 مواطنا واعتقال 14 واقتحام عشرات المنازل

_ الرئيس ينعى المناضل الوطني الموسيقار حسين نازك ويعزي بوفاته

_ مصرع فتاة ومواطن بحادثي دهس في مخيم الفارعة وخان يونس

_ اشتية: تهجير سكان تجمع عين سامية تطهير عرقي

_ إدارة سجون الاحتلال تجدد عزل الأسير أحمد سعدات وتعيد الأسير وليد دقة إلى "عيادة سجن الرملة"

_ "الصحة العالمية" تعتمد القرار الخاص بدولة فلسطين.. و"الخارجية" ترحب

_ "التربية": ما جرى في مدرسة راهبات الوردية بالقدس مرفوض ومدان

_ الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات

_ "مشروع قانون إسرائيلي" للاستيلاء على حدائق ومحميات طبيعية بالضفة والقطاع

_ ائتلاف نتنياهو يدفع بـ"مشروع قانون" يضر بمنظمات المجتمع المدني.. وواشنطن تنتقد

الأيام

­_ إصابة 13 مواطنًا برصاص الاحتلال خلال الاقتحام الواسع لمخيم عقبة جبر

_ مشروع قانون إسرائيلي لضم حدائق ومحميات طبيعية في الضفة والقطاع

_ مستوطنون يجرفون أرضًا مصادرة في برقة تمهيدًا لنقل بؤرة "حوميش" الاستيطانية إليها

_ الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات

_ حكومة الاحتلال تمضي قدمًا بمشروع "التلفريك" في القدس

_ دول مانحة أساسية تبلغ "الأونروا" بعزمها تقليص مساعداتها

_ 16عضو كونغرس يطالبون بلينكن بمنع إعفاء الإسرائيليين من "الفيزا"

_ سلطات الاحتلال تعيد الأسير وليد دقة لعيادة سجن الرملة

القدس

_ جرح 13 مواطنا في مخيم عقبة جبر وإخطارات بهدم 17 منشأة بعقربا

_ في خطوة مفاجئة.. إعادة الأسير وليد دقة إلى سجن الرملة

_ بموافقة غالانت وسموتريتش: تمهيد أرض مصادرة لنقل مستوطنة "حوميش" إليها

_ تفريق مظاهرة احتجاجية أمام منزل نتنياهو

_ مشروع قانون إسرائيلي لضم حدائق ومحميات طبيعية بالضفة والقطاع

_ مسؤول في أونروا: بعض الدول قلصت مساعداتها المالية بنسبة كبيرة

_ الخالدي لـ "القدس": قمة جدة تبنت تعريف النكبة وتجريم إنكارها وضرورة إحيائها عربيا ودوليا