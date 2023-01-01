شركة استشارات كبرى تخفض قيمة الشركات الأميركية التي تستثمر في إسرائيل

وكالات / سما /

خفض تقرير صادر عن شركة استشارات أميركية كبرى، من درجة أمان الاستثمار في إسرائيل، ما انعكس على قيمة الشركات الأميركية التي تستثمر في اسرائيل، وذلك بسبب ممارسات حكومتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشن أنصار الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية، هجوما على شركة مورنينغ ستار(Morningstar Inc) ومقرها مدينة شيكاغو التي أصدرت التقرير، متهمين الشركة بتخفيض قيمة الشركات الأميركية التي تستثمر في إسرائيل فيما يتعلق بالبيئة الاجتماعية والحوكمة، واتهموها بالتحيز ضد إسرائيل والتوافق الواضح مع الحراك المؤيد للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة.

يشار أن شركة موريينج ستار هي أبرز شركات الخدمات المالية وتقدم معلومات استثمارية وتوفّر البيانات والأبحاث والتحليلات الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والمعاشات المتغيرة، وتعتمد تقاريرها في وضع معايير لتقييم الشركات العالمية عبر استخدام أدوات قياس مالية واجتماعية وثقافية وأخلاقية، وغالبا ما تنعكس تقييماتها على قيمة أسهم الشركات في السوق العالمي.