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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة توغّلت من جنوب لبنان

الخميس 25 مايو 2023 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة توغّلت من جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مُسيّرة قادمة من لبنان، "اخترقت الأجواء الإسرائيلية".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قواته رصدت "مُسيرة درون اجتازت (الحدود) من داخل لبنان إلى داخل المجال الجوي الاسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها".

وأضاف أن المُسيرّة "كانت المُسيّرة تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث"، وتابع أنه "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الطائرة المُسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في حين لم تعلن أي جهة لبنانية مسؤوليتها عن إطلاق المُسيّرة.

وأمس، الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مُسيّرة تابعة له تعرضت لعملية إطلاق نار من جهات في سورية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "إسرائيل ردت على أعيرة نارية أطلقت من سورية على طائرة استطلاع مسيرة".

وأضاف البيان أن "نيران المدافع الرشاشة للجيش وجهت نحو المنطقة التي انطلقت منها الأعيرة النارية".

وتابع بأن "الطائرة المُسيّرة أكملت مهمتها بنجاح، ولم تصب بأي أضرار".

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