"كهرباء القدس" وبنك فلسطين يوقعان اتفاقيتين لإنشاء محطة للطاقة الشمسية

رام الله/ سما/

وقعت شركة كهرباء محافظة القدس، في مقر الشركة في الماصيون في مدينة رام الله اليوم الخميس، اتفاقيتين مع بنك فلسطين، وشركة ابعاد للمقاولات، لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 5 ميجا واط.

ووقع الاتفاقيتين من شركة كهرباء محافظة القدس رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام المهندس هشام العمري، فيما وقع عن بنك فلسطين مدير إدارة الشركات في بنك فلسطين السيد ناصر باكير، وعن جانب شركة " ابعاد" للمقاولات المهندس أسامة عمرو.

وأكد المهندس العمري أهمية توقيع هذه الاتفاقية في إطار تطوير انشاء محطاتٍ للطاقة الشمسية ، وبهدف استثمار الأدوات الحديثة لتطوير هذا القطاع، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الأطراف من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ويأتي توقيع الاتفاقية مع بنك فلسطين ضمن برنامج " استدامة بلس" الممول من سلطة النقد الفلسطينية لدعم المشاريع الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة والمنفذ من قبل بنك فلسطين، وكجزء من العلاقة الاستراتيجية التي تربط شركة كهرباء القدس و بنك فلسطين، والذي مول ايضا هذا المشروع من منطلق تبنيه لفكرة الاستدامة، وسيتم خلال المشروع انشاء محطة طاقة شمسية بسعة ٥ ميجا واط ، بعد اتخاذ قرار من الادارة العامة لبنك فلسطين بتمويل هذا المشروع .

كما و تم توقيع الاتفاقية مع شركة مقاولات " ابعاد" بعد ان رسي عطاء المشروع عليها، وستبدأ الشركة ل في تنفيذ المشروع مباشرةً.

ويعتبر المشروع من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في فلسطين ضمن خطة الحكومة الفلسطينية و شركة كهرباء القدس للانفكاك التدريجي عن إسرائيل في مجال الطاقة.