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يديعوت : مخاوف أمنية من هجوم بري لحزب الله

الخميس 25 مايو 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : مخاوف أمنية من هجوم بري لحزب الله



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء يوم الخميس النقاب عن مخاوف لدى المنظومة العسكرية الإسرائيلية من هجوم بري لحزب الله اللبناني شمال إسرائيل.

قالت الصحيفة العبرية، ، إن حزب الله اللبناني يخطط لإرسال قوات خاصة إلى المستوطنات الشمالية وتنفيذ عمليات أسر، وأن مناورته الأخيرة تدل على تطور قدراته البرية.

وأوضحت، أن المناورة العسكرية التي أجراها الحزب يوم الأحد قرب الحدود استعراض للقوة أمام أعين الجيش، معتبرة أن المناورة كانت أشبه بهجوم على مستوطنات إسرائيلية وتنفيذ عمليات أسر، واستخدم فيه الطائرات بدون طيار وراكبي الدراجات النارية.

وأشارت إلى أن المناورة أظهرت وجود تحسن كبير في قدرات وحدات حزب الله البرية، ولاسيما قوة الرضوان الخاصة، التي اكتسبت عملياتها خبرة في سوريا.

مضيفة على ما يبدو وبتوجيه من حسن نصر الله تقدمت هذه الفرقة باتجاه خط التماس مع إسرائيل، في خطوة هجومية مهمة للغاية، وبدأت الانتشار في أبريل 2022 وأكملته في غضون عام، بهدف زيادة مستوى الاستعداد للحرب.

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