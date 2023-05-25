أجواء خماسينية السبت وأمطار متوقعة الاحد

رام الله / سما /

تتأثر المنطقة يوم السبت المقبل بأجواء خماسينية مغبرة وحارة، وقد يرافقها زخات من المطر على بعض المناطق.

وقال الراصد الجوي داوود طروة، ان ارتفاع كبير على درجات الحرارة سوف يحدث السبت، وتصل الحرارة في مدينة القدس إلى 34 درجة مئوية، كما ترتفع نسبة الغبار في الأجواء، وتسود أجواء حارة ومغبرة، ورغم ذلك هناك فرصة لزخات من المطر على بعض المناطق.

وفي يوم الاحد المقبل تنخفض الحرارة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتدريجيا تتهيا الفرصة لتساقط امطار متفرقة فوق الكثير من المناطق، ويكون الطقس باردا نسبيا خلال ساعات الليل.

وربما تسقط امطار على بعض المناطق يوم الاثنين المقبل أيضا لكن درجات الحرارة سترتفع قليلا.