بسمة بوسيل تتهم مسؤولة صفحات تامر حسني بأنها "سبب الطلاق"

وكالات / سما /

وجهت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، اتهامًا صريحًا للمسؤولة عن إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لطليقها تامر حسني، بكونها السبب وراء انفصالهما.

وهاجمت بوسيل، المسؤولة هالة عمر، تزامنًا مع حفل زفافها، الذي أصر تامر حسني على إحيائه وتنظيمه لها، عبر منشورات نشرتها في حسابها في "إنستغرام".

ونشرت عبر خاصية "ستوري" مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر وهي تتوسط عريسها وتامر حسني، وقد علقت عليه بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

وتابعت في منشور لاحق: "احترام العِشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان هو السبب الرئيس في خراب بيتك.. وهدم حياة أولادك"، وذلك في إشارة إلى أن هالة عمر كانت سبب طلاقها من تامر حسني.

وكان الفنان المصري تامر حسني نشر بضع صور ومقطع فيديو من حفل زفاف مسؤولة حساباته، دون أن يعلق على اتهامات بسمة بوسيل الموجهة إليها.

وأرفق فيديو الزفاف، بمنشور طويل، تحدث فيه عن سبب اهتمامه بزفاف هالة عمر، وكيف أصبحت مسؤولة عن إدارة حساباته في مواقع التواصل، معتبرًا أن هالة أصبحت فيما بعد بمثابة "ابنته الكبرى".

وأوضح أنه اعتبر نفسه كذلك بمثابة "الأب" لهالة بعد أن توفي والداها: "لكل اللي بيسأل "ايه صلة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي". أنا هحكيلكوا هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها ولما سافرت اسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة اوي بتعيط وبتجري عليا فوقفتلها وفكرتني بنفسها وفضلت تعيط وتقولي احنا معاك ولازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي فاتصدمت ان اللي بتقول كده بنت صغيره كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة وقتها كانت السوشيال ميديا لسة بتطلع وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا".