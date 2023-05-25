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توم هانكس ينفجر غضباً على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي

الخميس 25 مايو 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
توم هانكس ينفجر غضباً على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي



وكالات / سما /

بدا الفنان العالمي توم هانكس وكأنه يوبخ موظفًا أثناء سيره على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمه الجديد Asteroid City خلال مهرجان كان السينمائي.

وظهر الممثل، البالغ من العمر 66 عامًا، محبطًا بشكل غير معهود، عندما قام بوخز الموظف بإصبعه خلال تبادل الحديث الحاد، وذلك بعد وصوله إلى السجادة الحمراء بجانب زوجته ريتا ويلسون.

وشوهدت الممثلة والمنتجة ريتا ويسلون، 66 عامًا أيضًا، والتي تلعب دور البطولة في الفيلم أيضًا، وهي ترفع يدها أمامها وتتحدث إلى الرجل المذكور، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وكان الموظف يرتدي بدلة توكسيدو أنيقة وربطة عنق، وحاول التحدث إلى الزوج هانكس وويلسون، فيما بدا أنها محاولة لتهدئة الموقف، إلا أن الفنان وزوجته كانا منزعجين، قبل التوجه للسجادة الحمراء لالتقاط الصور.

يذكر أن توم هانكس عادة ما ينفعل ويبدي غضبه على الملأ خاصة فيما يتعلق بمضايقات المعجبين وتلك على وجه الخصوص التي تطال زوجته خلال تواجدهما في الأماكن العامة.

وتشير تقارير بعض المواقع الفنية العالمية إلى أن سمعة توم هانكس باعتباره من "ألطف الرجال" في هوليوود، على المحك بعدما تكررت انفعالاته الغاضبة علنًا.

#توم هانكس #السجادة الحمراء #مهرجان كان السينمائي

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