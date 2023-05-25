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إغلاق 230 نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بغزة

الخميس 25 مايو 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق 230 نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بغزة



غزة/ سما /

أغلقت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، 230 نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة.

وصادرت المديرية 35 جهاز تعبئة وتفريغ تم ضبطها بنقاط عشوائية، وصدر أوامر قبض بحق أصحابها، فيما صادرت 72 أسطوانة غاز حجم كبير سعة 48 كجم من النقاط العشوائية.

وأعلنت عن إغلاق مؤقت لـ 4 محطات رئيسية تزود النقاط العشوائية، بمحافظتي غزة والوسطى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وقالت: "أنه تم ضبط وتفكيك شبكة تمديدات غاز تحت أرضية غير قانونية، في منزل بحي الشجاعية بغزة، لما فيه من خطر على حياة المواطنين".

فيما تم توقيف شخص يصنع أجهزة التعبئة والتفريغ وإحالته للنيابة العامة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني، بالمواطنين بالإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية، حفاظًا على السلامة العامة، ولتجنيب المواطنين خطرها عبر الاتصال بأرقام الطوارئ 102 للدفاع المدني و109 للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني و100 للشرطة.

#غزة #الدفاع المدني

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