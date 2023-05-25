قواعد تقوية شعر المولود.. وطرق الاهتمام به

وكالات / سما /

يوجد مجموعة من الخطوات والقواعد البسيطة التي سوف تساعدكِ على تقوية شعر الرضيع، في ظل المشكلات التي يكتسبها شعر المولود، وهذه أهمها:

أهم قواعد تقوية شعر المولود

1. استخدمي الزيوت الطبيعية لشعر المولود

من المهم أن تقومي بتزييت شعر المولود بانتظام وبشكل يومي بعد بلوغه السنة من العمر، لكن على عكس حال البالغين إياك وتدليك فروة رأس الطفل بالزيوت.

كما يجدر الذكر أنه من الممكن للتدليك الشديد قليلًا أن يضر جمجمة الطفل التي لم تنغلق صفائحها العظمية بالكامل بعد.

2. حافظي على فروة رأس المولود نظيفة

يُفضل القيام بغسل وتنظيف فروة رأس الطفل مرة كل 2-3 أيام، فالقيام بذلك كفيل بحماية المولود من أية عدوى أو التهابات أو بكتيريا قد تُصيب فروة رأسه.

كما عليكِ أن تحرصي على اختيار شامبو مناسب لطفلك، فهذا الأمر هام جدًا وتستطيعين استشارة الطبيب في ذلك.

3. استعملي مطري شعر للمولود

لتقوية شعر المولود يجب استخدام مطري للشعر، وخاصةً إذا كان شعر رضيعك مجعدًا بطبيعته.

حاولي استخدام مطري خاص للشعر بعد استخدام الشامبو عند تنظيف شعره، فهذا سوف يُسهل من قدرتك على تمشيط شعر الطفل.

4. لا تُبقي شعر المولود رطبًا لفترة طويلة

إن إبقاء شعر الطفل رطبًا لفترة طويلة من الممكن أن يجعله عرضة للإصابة بنزلة برد، كما هو الحال لدى البالغين تمامًا، لذا احرصي على تجفيف شعر طفلك جيدًا بعد الاستحمام، واستخدامي مناشف ناعمة وجافة لهذا الغرض مع الانتباه لفرك رأس الطفل برقة ودون عنف أثناء التجفيف كي لا تُؤذي جمجمة الطفل أو بصيلات الشعر.

5. اتبعي العناية اليومية بشعر المولود

نظرًا لأن شعر الطفل يكون رقيقًا وخفيفًا فمن الممكن أن يتعرض للأذى بكل سهولة إذا ما تم التعامل معه بطريقة خاطئة، لذا لتقوية شعر الرضيع يجب عليكِ:

استعمال مشط مناسب بأسنان متباعدة وعريضة وناعمة.

استخدام الزيت على شعر الطفل قبل الحمام أو دهن القليل منه على رأسه قبل النوم.

تجنب الإفراط بالعناية في الشعر وتصفيفه في الفترات الأولى من حياتها إذا كان الرضيع أنثى.

استخدام قبعات تحمي الرضيع وفروة رأسه من الشمس عند الخروج.

أخطاء العناية بشعر المولود

1. وضع الشامبو مباشرة على فروة رأس طفلك

- إن أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه والذي سيؤدي إلى إتلاف شعرك بشكل كبير هو وضع حفنة من الشامبو مباشرة على فروة رأس طفلك الشامبو كثيف وإذا تم تطبيقه بشكل مباشر فقد يترك تراكمًا على فروة رأس طفلك مما قد يؤدي إلى جفاف الشعر الباهت وكذلك تساقطه في كوب ، اخلطي الكمية المرغوبة من الشامبو بالماء ثم ضعي الخليط المخفف برفق على رأس طفلك بالكامل. سينتشر مزيج الشامبو والماء بالتساوي على شعر طفلك وسيغسل بسهولة دون تراكم أي منتج.

2. تمشيط شعر طفل المولود

إذا كنت تعتقد أن تمشيط شعرك المبلل سيفصل بينهما بسهولة دون أي تشابك صعب ، فأنت مخطئ للغاية.

عندما تقوم بتمشيط شعر طفلك شديد النعومة والمبلل ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر المفرط والقسري ، والذي يكاد يكون من صنع الذات إلى حد ما بعد التجفيف.

ويمكن أن يجعل شعرك جافًا ومتطايرًا. لذلك ، دعهم يجفوا أولاً ثم قم بفك تشابك الجزء السفلي أولاً ثم تحرك لأعلى.

3. تجفيف شعر طفل المولود

ويتم استخدام تقنية التجفيف بالمنشفة منذ زمن طويل وللأسف كل هذا خطأ. إن ربط شعر طفلك المبلل وتغطيته على الفور بمنشفة ثم استخدام تقنيات اهتزاز المنشفة لتجفيف شعر طفلك هو أسوأ طريقة لتجفيف الشعر. بدلًا من ذلك ، استخدمي قميصًا قطنيًا أو حريريًا ولفي شعر طفلك به واتركيه لمدة 15 دقيقة. تساعد هذه الأقمشة في تنعيم شعر طفلك ومنع تساقطه المفرط.