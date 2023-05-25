الأولى في الإمارات.. مركبة نقل بضائع خالية من الانبعاثات

وكالات / سما /

شهدت دولة الإمارات إطلاق أول سيارة كهربائية من نوعها مخصصة لنقل البضائع، خالية من انبعاثات الكربون، بشراكة بين "يونيليفر" و"كارفور".

وأضافت "يونيليفر" السيارة الجديدة لأسطولها في إطار حرصها على تطوير خدماتها بما ينسجم مع التزاماتها البيئية، وجهودها الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعمل السيارة، التي تقدر طاقتها الاستيعابية بطن واحد، على توصيل منتجات "يونيليفر" إلى متاجر "كارفور" في مول الإمارات، وستسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن نقل المنتجات بنسبة 15% مقارنة بمركبات النقل الأخرى.

وخضعت السيارة قبل بدء استخدامها لاختبارات الجاهزية والامتثال للمعايير المعتمدة في دولة الإمارات، وشمل ذلك تدريبات للسائقين، واختبارات الكفاءة والشحن الكهربائي.

وقال أحمد قدوس، الرئيس التنفيذى لسلسلة الإمداد لشركة "يونيليفر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "نحرص على تقديم خدماتنا مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية، وفي هذا الإطار قمنا بتوفير المركبة الكهربائية والتي ستسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية".

وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة جهودنا لتوفير خدمات ممثلة تنسجم مع مساعينا الرامية إلى المساهمة في جهود الحياد المناخي".

بدوره، قال بيرتران لوماي مدير "كارفور" في الإمارات: "نلتزم باتباع أفضل السبل لإيصال المنتجات إلى متاجرنا وفي هذا الإطار حَرصنا على الشراكة مع (يونيليفر) لإيصال منتجاتهم إلى متاجرنا باستخدام المركبة الكهربائية".

وأردف قائلاً: "ستعزز الخطوة من جهودنا المشتركة للحد من الانبعاثات الكربونية وذلك بما ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي 2050".