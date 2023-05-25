ماذا يقصد إيلون ماسك بـ"الحصان الثالث"؟

وكالات / سما /

يرغب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، باقتحام عالم الذكاء الاصطناعي عبر شركة ينوي تأسيسها، وصفها بـ"حصان ثالث"، تمثل "ثالوث" شركاته بعد "تسلا" للسيارات الكهربائية ومنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث يسعى من خلال الشركة الجديدة لمنافسة "غوغل" و"مايكروسوفت".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنل"، عن ماسك، قوله إن "هناك حاجة لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي لمنافسة غوغل ومايكروسوفت، في أقرب وقت".

وأدلى ماسك، بهذه التعليقات خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" في لندن، التي افتتحها بحضور افتراضي، وقال إن "جهوده لتغيير موقع تويتر، الذي حصل عليه العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، تؤتي ثمارها".

وأضاف أن "تويتر ليس مربحا، لكن قد ينتج عنه تدفق نقدي إيجابي في أقرب وقت في حزيران/يونيو المقبل".

ولم تحقق "تويتر"، التي لم تعد تعلن عن نتائجها المالية علنا منذ أن اتخذها ماسك، شركة خاصة، أرباحا منذ العام 2019.

واقترح ماسك، بحسب الصحيفة، أن "يكون تويتر جزءا من جهوده لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي"، موضحا أن "شركة تسلا للسيارات الكهربائية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين ميزاتها المتقدمة لمساعدة السائق".

وقال إن "تويتر وتسلا، يمكن أن يكونا شريكين مع شركة ذكاء اصطناعي"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن ماسك، أنشأ شركة ذكاء اصطناعي تسمى "أكس أيه آي".

وقال ماسك: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حصان ثالث مهم في سباق الذكاء الاصطناعي".

ووفقا للصحيفة، يمتلك رئيس "تويتر" و"تسلا" تاريخا طويلا في محاولة توجيه تطور الذكاء الاصطناعي، رغم أن الآخرين يتفوقون عليه أحيانا.

وأعرب ماسك، عن مخاوفه بشأن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي ودعا إلى تنظيم حكومي، بحسب "وول ستريت جورنال".

وقال ماسك: "يوجد احتمال ضئيل لإبادة البشرية، لكنه ليس 0%".