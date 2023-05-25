هواوي تطلق هاتف Nova Y91 بشاشة ضخمة وبطارية عملاقة

وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي الصينية، عن هاتفها الجديد "Huawei Nova Y91"، الذي يأتي من الفئة المتوسطة بإمكانيات منافسة من حيث المواصفات والقيمة السعرية.

ووفقًا لما أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي، فإن الهاتف يأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.95 إنش، بدقة "Full HD Plus"، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز من نوع "LCD IPS".

وجاء الهاتف باللونين الفضي والأسود، مع تصميم دائري لامع للكاميرات الخلفية، محاطة بحلقة ذهبية، ويبلغ سمك الهاتف 8.9 مليمتر، ووزن 214 غرامًا.

وميزت الشركة الصينية، هاتفها الجديد "Huawei Nova Y91"، ببطارية عملاقة بسعة 7000 ملي أمبير، حيث تؤكد الشركة أن البطارية يمكنها أن تدوم حتى 29 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو، فيما تدعم خاصية الشحن السريع، بقوة 22.5 واط.

ويحتوي هاتف "Huawei Nova Y91" على نظام صوتي، يضم سماعتي ستريو، إذ تقول الشركة إن تجربة الأصوات على الهاتف ستكون مميزة سواء على المقاطع الصوتية، أو الفيديو، أو الألعاب.

ومن حيث الكاميرات، دعمت الشركة الهاتف بكاميرات خلفية ثنائية، حيث تأتي الأساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وجاءت الكاميرات الأخرى بدقة 2 ميغابكسل، تساعد في التقاط الصور الشخصية بتأثير بورتريه، أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 8 ميغابكسل، بفتحة عدسة f/.0.

وأكدت هواوي أنها أضافت مزايا ذكاء اصطناعي في نظام الكاميرا للمساعدة في التقاط الصور بثبات حتى مع حركة العناصر داخل الصورة، فيما يمكن تصوير الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في آن واحد.

أما من حيث العتاد، فقد جاء الهاتف "Huawei Nova Y91" بمعالج "Snapdragon 680" ثماني النواة من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، وسعتي تخزين 128 أو 256 جيجابايت، ونظام تشغيل "EMUI 13" من هواوي.

ودعمت هواوي الهاتف بشبكات الواي فاي بترددات 2.4 و 5 جيجاهرتز، وبلوتوث 5.0، وشبكات الجيل الرابع، بالإضافة إلى مستشعر بصمات في زر التشغيل بجانب الهاتف.

وفيما لم تكشف "هواوي" بشكل واضح عن سعر الهاتف في الأسواق العالمية، إلا أنها تبيعه في الأسواق الصينية تحت اسم "Huawei Enjoy 60X" بسعر 255 دولارًا أمريكيًّا لنسخة 128/8 غيغابايت، وسعر 280 دولارًا أمريكيًّا لنسخة 256/8 غيغابايت.