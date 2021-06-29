السلام يحقق انتصاره الأول في بطولة "غرب آسيا"

عمان / سما /

حقق الفريق الأول لكرة السلة للكراسي المتحركة بنادي السلام لذوي الإعاقة، فوزه الأول في بطولة "غرب آسيا", على حساب نظيره المستقبل الأردني (56-15).

وظهر السلام بشكل رائع في المباراة ضد بطل الأردن, وسط تألق نجومه بقيادة المحترف المغربي زهير شلط، وحسام القلازين، ومحمد عجور، وعلى جبريل، ما جعله يخرج فائزا بنتيجة كبيرة.

وشهدت المباراة حضور وفد رسمي من جمعية قدامى اللاعبين في المنصة الرئيسية بقيادة عماد التتري, ولفيف من الشخصيات الرياضية.

ومن المقرر أن يخوض السلام، مباراته القادمة اليوم الخميس الساعة السابعة مساء، أمام نظيره نادي المستقبل من الضفة المحتلة, على صالة الأمير حمزة في المملكة الأردنية الهاشمية, التي تستضيف البطولة حتى 28 مايو الجاري.

ويترأس وفد نادي السلام ظريف الغرة، ويضم كلا من محمد العربي، ومحمد عجور، ومحمد عاشور, وحسام القلازين، وعلى جبريل، وحسين شلط، وشادي ضهير، وحسين النعيزي، وأنس مشتهى، ومحمد حسونة، وأحمد أبو دياب.