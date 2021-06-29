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تعليق تين هاج على إمكانية وصول نيمار إلى مانشستر يونايتد

الخميس 25 مايو 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق تين هاج على إمكانية وصول نيمار إلى مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

قدم المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إجابة غامضة عندما سُئل عن إمكانية وصول الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف.

يُعد نيمار واحدًا من أبرز نجوم باريس سان جيرمان المتوقع رحيلهم بنهاية الموسم الحالي، حيث يتطلع النادي الفرنسي العاصمي للتأكيد على استراتيجية الجديدة بالاستثمار بالمواهب الشابة بدلًا من الأسماء الرفيعة.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أكدت بأن نادي باريس سان جيرمان عرض على مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع النجم البرازيلي خلال نافذة الانتقالات القادمة.

وعندما سألوا إيريك تين هاج حول ذلك قال: “عندما يكون لدينا أخبار سوف نُخبركم”. وذلك في مؤتمره الصحفي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الخميس.

ارتبط نيمار في الفترة الأخيرة بأكثر من نادٍ إنجليزي مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل مع العلم بأن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2025 ولكن هناك رغبة من جانب النادي الفرنسي العاصمي في التخلص من نجم برشلونة السابق.

#تين هاج #مانشستر يونايتد #نيمار #باريس سان جيرمان

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