جوردي ألبا يعلن رسمياً رحيله عن برشلونة ويوضح السبب

وكالات / سما /

أعلن جوردي ألبا، مدافع برشلونة، رحيله عن النادي بشكلٍ رسمي، واضعاً حداً لمسيرة حافلة بالإنجازات في ملعب الكامب نو استمرت لمدة 11 موسماً، حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة على الصعيد الجماعي.

وبدأ يتضاءل دور جوردي ألبا في برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، واستطاع الظهير الشاب أليخاندرو بالدي الحصول على ثقة المدرب تشافي هيرنانديز بشكلٍ كامل، الأمر الذي أدى إلى جلوس ألبا على دكة البدلاء في معظم المباريات.

وأوضح جوردي ألبا أنه يريد مغادرة النادي الكتالوني عقب نهاية الموسم، بهدف إفساح المجال للاعبين الشباب، ولأنه أدرك أن هذه الخطوة ستكون مفيدة للطرفين.

وقال جوردي ألبا في خطاب نشرته صحيفة موندو ديبوريتفو “لقد كان قراراً مدروساً، عندما قلت أنني أريد البقاء والوفاء بعقدي، كان ذلك صحيحاً. لكنني تحدثت مع النادي ورأينا أن القرار الأفضل هو الرحيل”.

وتابع “أردت البقاء، لكن السنوات تمر. لقد كان لي في هذا الموسم دور مختلف لا يقل أهمية عن السابق. أعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية للشباب، لكل شخص رأيه وقد حاولت مساعدة النادي، أعتقد أنه القرار الأفضل”.

وأنهى ألبا خطابه “سأرحل بهدوء، لقد قدمت كل شيء للنادي طوال مسيرتي، لم تكن الطريق ممهدة بالورود، لكنني سأرحل ورأسي مرفوع”.