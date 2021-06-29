فيديو.. مانشستر سيتي يستسلم للتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

استسلم فريق مانشستر سيتي لتعادل مثير مع مضيفه برايتون في لقاء جمع بينهما مساء أمس الأربعاء في ملعب فالمر، لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

السيتي، المتوج سلفاً بلقب البريميرليج بشكل رسمي، اكتفى بنقطة من المباراة المؤجلة أمام برايتون، والتي غلب عليها طابع الإثارة من بدايتها وحتى صافرة النهاية.

فيل فودين نجح في وضع اسمه على لوح النتيجة في ملعب المباراة من خلال تسجيل الهدف الأول لمصلحة كتيبة بيب جوارديولا عند حدود الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وضغط أصحاب الأرض بشكل مكثف على خطوط السيتي من أجل تسجيل هدف التعادل، وبالفعل نجح جوليو إنشيزو في فعلها بهدف من تسديدة صاروخية، ليدون واحد من أجمل أهداف الموسم في البريميرليج.

وهز النرويجي إيرلينج هالاند شباك الفريق المحلي قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بنحو 11 دقيقة، لكن الحكم سيمون هوبر ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار” التي أظهرت ارتكاب مهاجم السيتي الخطأ بحق مدافع برايتون.

وفي ضوء النتيجة، يرفع السيتي نقاطه للرقم 89 في الصدارة، ويصل برايتون للنقطة 62 في المركز السادس، ليفقد حظوظه في حجز مقعداً بالدوري الأوروبي في الموسم القادم.