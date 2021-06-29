بعد 9 أشهر من الملاحقة .. اعتقال المطارد "ماهر تركمان" من جنين

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، 4 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد ماهر اسعيد تركمان، من جنين، وذلك بعد 9 أشهر من الملاحقة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وبنشاط مشترك ما بين الجيش واليمام والشاباك، تم اعتقال تركمان في قرية اليامون.

وأشار إلى أن تركمان متهم بالتخطيط وتنفيذ عملية إطلاق النار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنودًا في منطقة الأغوار في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022، ما أدى لإصابة 6 جنود حينها.

وكان أصيب في العملية نجله محمد الذي استشهد متأثرًا بجروحه، فيما اعتقل ابن شقيقه.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر جبريل، ونجله محمد، من سكان يطا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشه بشكل دقيق.

واعتقل الشاب جمال الفلوجة من بلدة بيتا جنوب نابلس في أعقاب اقتحام منزله.