ماذا تقول آخر استطلاعات الرأي في "إسرائيل"؟

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي العامّ، تحصل حزب "المعسكر الوطني" الذي يتزعمه بيني غانتس، على 29 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، فيما تحصّل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 4 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع الذي أوردت نتائجه القناة الإسرائيلية 13، والذي أُجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، تحصُّل حزب "الليكود" بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على 25 مقعدا، خلف "المعسكر الوطني".

ووفق الاستطلاع، يحصل معسكر نتنياهو المتمثل بأحزاب الائتلاف الحالي على 50 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، موزعة على النحو الآتي: الليكود - 25 مقعدا؛ "شاس" - 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" - 5 مقاعد؛ "عوتمسا يهوديت" - 4 مقاعد.

وتحصل أحزاب المعارضة الحالية على 70 مقعدا موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" - 29 مقعدا؛ "ييش عتيد" - 18 مقعدا؛ "القائمة الموحدة" - 6 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" - 4 مقاعد؛ كما يحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، و4 مقاعد للتجمع، ومثلها لـ"ميرتس".

ويفشل حزب "العمل" في تجاوز سبة الحسم.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الإثنين الماضي، أن 30% من المواطنين في إسرائيل في سن 18 – 44 عاما اضطروا خلال السنة الأخيرة إلى التنازل عن شراء مواد غذائية ومنتجات أساسية، وأن 16% من المواطنين في سن 65 عاما فما فوق اضطروا إلى التنازل عن مصاريف طبية، مثل أدوية.

ويقدر ثلثا الجمهور في إسرائيل أن الوضع الاقتصادي ساء أو ساء بشكل كبير منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقال نصفهم إن وضعهم الاقتصادي الشخصي ساء أيضا. وفي هذا السياق، حصلت الحكومة الحالية على علامة 1.8 في سلم من خمس درجات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة القلقين من غلاء المعيشة تزايد بين الفئات العمرية المتدنية. وقال 15% من المستطلعين في سن 18 – 44 عاما إنهم تنازلوا في مواضيع تعليمية، مثل دورات للأطفال أو دروس خصوصية وما شابه، بينما أفاد 21% من المسنين بأنهم اضطروا إلى الاقتصاد في الطعام. كما حمّل 60% من المستطلعين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن غلاء المعيشة، بينما حمل 27% المسؤولية على الشركات الاحتكارية الكبرى في مجال البنية التحتية، و3%-4% فقط حملوا المسؤولية على المنتجين المحليين والمستوردين وشبكات التسويق.

وتبين أن الأكثر قلقا من غلاء المعيشة هم ذوي الدخل المنخفض، الذي لا يتجاوز 9999 شيكل شهريا، ونسبتهم 36%.