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شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب و النقود و السيجار

الأربعاء 24 مايو 2023 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب و النقود و السيجار



وكالات / سما /

احتفل النجم المثير للجدل محمد رمضان أمس بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، وبهذه المناسبة شارك جمهوره فيديو يوثق لحظة الاحتفال بعيد ميلاده داخل أحد الفنادق الشهيرة ،حيث قام فريق الفندق بإهداء محمد رمضان كعكة من الشيكولاتة مزينة بالدولارات والسيجار وصابونة ذهبية، وهي الأشياء التي أثار بها الفنان الجدل في الفترة الماضية.

 

 

عيد ميلاد محمد رمضان

ومن جهة أخرى، يستعد محمد رمضان لطرح كليب أغنية (عربي)، الذي يجمعه بالرابر العالمي فيوتشر، هذا و تم تصوير الكليب في ميامي وشيكاغو. كليب (عربي) يضم كلمات باللغة العربية من تأليف محمد رمضان ومساري وشباب من مصر.


 

 

#محمد رمضان #الذهب #النقود #السيجار #مصر

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