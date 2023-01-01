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شرطة الإحتلال : يجب اعلان الطواريء .. العصابات تسيطر على المجتمع العربي

الأربعاء 24 مايو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الإحتلال : يجب اعلان الطواريء .. العصابات تسيطر على المجتمع العربي



القدس المحتلة / سما /

 اعترفت رئيسة قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية ، سيغال بار تسفي ، بأن الشرطة ضعفت في السنوات الأخيرة.

واضافت تعليقا إلى ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع العربي "نحن في ورطة" ودعت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب عدد جرائم القتل ..المجتمع العربي محطم والعصابات الإجرامية تسيطر عليه .

وقالت "لم نعد قوة شرطة قوية "، مشيرة إلى نقص القوى البشرية كعامل رئيسي في ذلك. وقالت بار تسفي في مؤتمر هرتسليا في جامعة رايشمان إن التنظيمات الإجرامية تسيطر حاليا على الشارع العربي: "سوف تلجأ إليهم إذا حدث لك شيء ، وليس لدولة القانون".

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