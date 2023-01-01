درة تكشف عن أسرار طريقتها للحفاظ على بشرتها والتعامل مع منتجات التجميل

وكالات / سما /

كشفت النجمة التونسية درة عن أسرار طريقتها للحفاظ على بشرتها والتعامل مع منتجات التجميل المختلفة.

وقالت درة في لقاء على هامش مشاركتها في عروض أزياء Le 5eme: "أول ما دخلت التمثيل كنت سايبة فنان المكياج يحط اللي هو عايزه، ومؤخرا بقيت أقلل جدا من المكياج خصوصا على البشرة مباشرة".

وأضافت: "تقريبا تخليت عن الفاونديشن لإنه عدو البني آدم، ومش بس بيبوظ البشرة لكن كمان بيخلي شكلها مش حلو، وحتى لو ماركة حلوة أفضل نقلل منه قدر الإمكان".

وردا على سؤال حول روتينها اليوم للعناية بالبشرة، قالت: "أهم حاجة ننظف الوجه كويس قبل ما ننام، ونمسح أي مكياج، ولازم نعمل تنظيف للبشرة مع حد بيفهم كل فترة، لأنها ممكن تعمل مشاكل، وأنا مش مع الكريمات كتير".

وتابعت: "روتين البشرة مش بكترة المنتجات المستخدمة، وكل فترة بغير منتجات العناية بالبشرة، وأفضل الكريمات الخفيفة، وساعات بعمل ماسك (قناع البشرة)، ومش دايما ممكن أستعمل واقي من الشمس".

يذكر أن درة يعرض لها حاليا في السعودية مسرحية "حتى لا يطير الدكان" والتي تلعب بطولتها مع النجم أكرم حسني.

وشاركت درة في رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر"، من بطولة عمرو سعد ودرة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.