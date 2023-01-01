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تأجيل قرار النظر في الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

الأربعاء 24 مايو 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل قرار النظر في الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة



رام الله / سما /

قررت لجنة الإفراج المبكر، التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، الأربعاء، تأجيل ردها بشأن طلب محامي الدفاع عن الأسير وليد دقة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه تقرر الرد على الطلب لتاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وكانت اللجنة نظرت في طلب محامي الدفاع بالإفراج المبكر عن دقة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها.

وأكدت مصلحة السجون أن دقة يعاني من وضع صحي حرج، في حين أن عائلة الجندي موشيه تمام الذي قتل في عملية شارك بها الأسير دقة ترفض الإفراج عنه.

وقد تتخذ اللجنة قرارًا يمنع الإفراج عنه أو تحويله للإفراج المشروط، أو تنقل القضية لمحكمة عليا.

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