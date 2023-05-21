  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أسد يأكل صاحبه في وجبة الغداء

الإثنين 22 مايو 2023 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسد يأكل صاحبه في وجبة الغداء



وكالات / سما /

قُتل جوزيف بي ، المعروف أيضًا باسم 'جو إكزوتيك في أوروبا' ، بوحشية على يد حيواناته أثناء محاولته إطعامها في حديقة حيوانه الصغيرة في سلوفاكيا

وبحسب ديلي ستار البريطانية، لم يتمكن رجال الشرطة إلا من العثور على أجزاء من جثة صاحب حديقة الحيوان الذي مزقته أسوده أثناء محاولته إطعامها.

وقتل جوزيف بي البالغ من العمر 56 عامًا ، المعروف باسم جو إكزوتيك من أوروبا ، على يد أسوده يوم الثلاثاء 16 مايو بعد محاولته إطعام الوحوش في حديقة الحيوانات الصغيرة في أوسكيردا ، سلوفاكيا.

في حين أن جوزيف كان لديه في السابق تصريح لتربية الحيوانات ، فقد انتهى هذا التصريح في عام 2019 ولم يتم تجديده قبل وفاته المفاجئة ، حسبما ذكرت صحيفة صن.

هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها أسود جوزيف في إلحاق أضرار جسيمة بالناس.

في عام 2019 ، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا عندما راعت نمرًا في حديقة الحيوان.

وقال جوزيف في ذلك الوقت 'نواصل العمل ولا يوجد أحد في خطر هنا'.

على الرغم من هذا الهجوم السابق ، بدا جوزيف غير منزعج من الأسود.

وقالت امرأة لوسائل إعلام محلية: 'اعتدنا القدوم إلى هنا بانتظام. ورأيت بأم عيني كيف يذهب إلى القفص ويطعم الأسود.

لطالما سألته عما إذا كان خائفًا ، وقال فقط إنه كان يطعمهم منذ أن كانوا أطفالًا'.

وقتلت الشرطة السلوفاكية اثنين من الأسود بعد أن اكتشفوا بقايا بشرية في الحديقة هذا الأسبوع.

وتدرس السلطات المحلية وضع جميع الأسود والنمور التي يمتلكها جوزيف في حديقة حيوانه ، والتي تعرضت للعار لكونها 'بيئة غير مناسبة' للوحوش.

#أسد #الغداء #الغابة #الحيوانات #سلوفاكيا

الأكثر قراءة اليوم

ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

هل سيتم حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات مبكرة؟

"حزب الله" ينفذ مناورة عسكرية ويبعث برسائل تحذير لـ"إسرائيل"

مستوطنو الشمال غاضبون من حكومة الاحتلال بسبب مستوطنات الجنوب

"الجهاد": استمرار العدوان الإسرائيلي على القدس سيقلب الأمور رأساً على عقب

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في تسمم 200 جندي داخل قاعدة عسكرية

حكومة الاحتلال تصادق على مجموعة من القرارات لتهويد القدس

الأخبار الرئيسية

2023-05-21_21-58-20_986655

مشكلة تسلب النوم من عيون قادة إسرائيل.. ما هو السلاح الذي لم يظهر في مُناورة “حزب الله” الرمزية؟

قناة عبرية : إسرائيل تدرس وقف إدخال بعض المواد الخام لغزة

اشتية : سيادة الاحتلال على القدس مزعومة وروايته مزورة

بالفيديو: كيف تسللت القوة الإسرائيلية الخاصة إلى جنين؟

photo_2023-05-22_00-49-20

3 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية