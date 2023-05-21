أسد يأكل صاحبه في وجبة الغداء

وكالات / سما /

قُتل جوزيف بي ، المعروف أيضًا باسم 'جو إكزوتيك في أوروبا' ، بوحشية على يد حيواناته أثناء محاولته إطعامها في حديقة حيوانه الصغيرة في سلوفاكيا

وبحسب ديلي ستار البريطانية، لم يتمكن رجال الشرطة إلا من العثور على أجزاء من جثة صاحب حديقة الحيوان الذي مزقته أسوده أثناء محاولته إطعامها.

وقتل جوزيف بي البالغ من العمر 56 عامًا ، المعروف باسم جو إكزوتيك من أوروبا ، على يد أسوده يوم الثلاثاء 16 مايو بعد محاولته إطعام الوحوش في حديقة الحيوانات الصغيرة في أوسكيردا ، سلوفاكيا.

في حين أن جوزيف كان لديه في السابق تصريح لتربية الحيوانات ، فقد انتهى هذا التصريح في عام 2019 ولم يتم تجديده قبل وفاته المفاجئة ، حسبما ذكرت صحيفة صن.

هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها أسود جوزيف في إلحاق أضرار جسيمة بالناس.

في عام 2019 ، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا عندما راعت نمرًا في حديقة الحيوان.

وقال جوزيف في ذلك الوقت 'نواصل العمل ولا يوجد أحد في خطر هنا'.

على الرغم من هذا الهجوم السابق ، بدا جوزيف غير منزعج من الأسود.

وقالت امرأة لوسائل إعلام محلية: 'اعتدنا القدوم إلى هنا بانتظام. ورأيت بأم عيني كيف يذهب إلى القفص ويطعم الأسود.

لطالما سألته عما إذا كان خائفًا ، وقال فقط إنه كان يطعمهم منذ أن كانوا أطفالًا'.

وقتلت الشرطة السلوفاكية اثنين من الأسود بعد أن اكتشفوا بقايا بشرية في الحديقة هذا الأسبوع.

وتدرس السلطات المحلية وضع جميع الأسود والنمور التي يمتلكها جوزيف في حديقة حيوانه ، والتي تعرضت للعار لكونها 'بيئة غير مناسبة' للوحوش.