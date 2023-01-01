مروة عبد المنعم: تامر حسني تخلى عني في أزمتي

لم تتمالك الفنانة مروة عبد المنعم دموعها على الهواء ، بعد حديثها عن الأشخاص الذين تخلوا عنها ولم يقفوا إلى جوارها.

وقالت مروة:”كنت لسه بقول لبنتي مش عارفه أنا صرفت عليكم طول السنين اللي فاتت دي ازاي؟ بس بتمشي، أنا وقفت جنب نفسي محدش وقف جنبي، طبعا بعد ربنا، ربنا ده عظيم وكريم، بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي ازاي”.

وأوضحت أن الفنان أشرف زكي وقف إلى جانبها وساندها لفترة طويلة، إضافة إلى إدوارد، وأحمد صفوت، وأحمد زاهر، حيث لم يتركها أحدهم، مشددة على أنها لن تذكر أسماء الفنانين الذين تخلوا عنها رغم العلاقة القوية التي تجمعها بهم.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع تخلي الفنان تامر حسني عنها في أزمتها: “كنت متخيلة إن تامر حسني يسأل عليا، وخاصة كان لسه في عمر وسلمى حصله موقف في الجيش وروحتله مع إني لسه مكنتش صاحبته، والناس اللي بينا عشرة شغل فقط مسألوش عليا، إحنا مش عشرة خروج وفسح، وتامر من الناس القريبة مني، ومبعتش رسالة ولا كلمني”.