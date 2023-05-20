تعرف على مشكلات شاشة آيفون وكيفية إصلاحها

وكالات / سما /

قد يواجه بعض الأشخاص مشكلات تقنية مرتبطة بالشاشة مع هواتف آيفون الخاصة بهم، وذلك على الرغم من تميزها بالمواصفات القوية.

ومن المحتمل أن يواجه مستخدم آيفون مشكلات في الشاشة مرة واحدة على الأقل طوال فترة استخدام هاتفه، لذا من الضروري الإلمام بطبيعة المشكلة ومعرفة كيفية التعامل معها.

ولمساعدتك في ذلك، أوضح موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" بعضاً من أكثر مشكلات شاشة آيفون شيوعاً وكيفية إصلاحها، فيما يلي:

- مشكلة الشاشة السوداء

"الشاشة السوداء /black screen of death" هي من أكثر مشكلات الشاشة شيوعاً في هواتف آيفون.

وتتمثل هذه المشكلة بتحوّل لون الشاشة إلى الأسود، مع سماع الأصوات والشعور بالاهتزازات، لكن مع عدم الاستجابة للمس.

و تكون هذه المشكلة مرتبطة في أغلب الأحيان بأعطال برمجية، تشمل أخطاءً في نظام التشغيل ووجود برامج ضارة ومشكلات في التوافق مع تطبيقات الطرف الثالث.

يمكن محاولة إصلاح مشكلة الشاشة السوداء بإعادة تشغيل هاتف آيفون، وإن لم يفلح ذلك، فستحتاج إلى تفعيل وضع الاسترداد واستعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون باستخدام iTunes أو Finder.

- مشكلة توقف الشاشة عن الاستجابة

"توقف الشاشة عن الاستجابة /Frozen display" هي مشكلة أخرى شائعة يتعرض لها مستخدمو آيفون، حيث تتوقف الشاشة عن الاستجابة أثناء استخدام تطبيق معين أو عند تشغيل الهاتف.

ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون جهاز آيفون زاخراً بالتطبيقات الثقيلة أو من المحتمل أن يكون هناك تطبيق معين قد تسبب في هذه المشكلة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون سبب هذه المشكلة أن هاتف آيفون يعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل iOS. لذا، تأكد من تحديث نظام التشغيل في هاتفك، لأن "آبل" تسارع إلى إصلاح الأخطاء المُسببة لبعض المشكلات من خلال التحديثات.

- ظهور نقطة سوداء في الشاشة

في حال ظهور نقطة سوداء على شاشة آيفون، فمن المحتمل أن يكون الهاتف قد تعرض لأضرار أدت إلى احتواء جزء معين من شاشة هاتفك على "بكسلات ميتة/ Dead pixels"، أو أن هناك عائقاً يمنع ضوء الشاشة الخلفي.

في أغلب الحالات، تكون النقطة السوداء بسبب البكسلات الميتة في الشاشة ومن المستحيل إصلاح هذه المشكلة يدوياً، ويجب إصلاحها في مركز متخصص بإصلاح أجهزة آيفون، وأحياناً يكون الضرر لا يمكن إصلاحه، وستحتاج إلى استبدال الشاشة كلها.

ولكن، إذا كنت تعتقد أن المشكلة ليست بسبب البكسلات الميتة، فجرب إزالة واقي الشاشة وتنظيف الشاشة بقطعة قماش قطنية، لمعرفة إذا كان ذلك سيصلحها.

- الشاشة لا تستجيب بشكل صحيح

في كثير من الأحيان، عندما يصبح هاتف آيفون ساخناً جداً، قد تتوقف الشاشة عن العمل بشكل صحيح، ويرجع السبب في ذلك إما لذاكرة التخزين الممتلئة أو وجود ماء على الشاشة.

أول تصرف يجب فعله هو تجفيف أصابعك، ثم مسح شاشة هاتفك بقطعة قماش جافة لإزالة أي رطوبة، واستخدم "كحول الإيزوبروبانول/ isopropyl alcohol" وقطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الشاشة من الأوساخ.

إذا استمرت المشكلة فقد يكون ذلك بسبب انخفاض المساحة التخزينية، في هذه الحالة يجب حذف بعض التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو ثم إعادة تشغيل الهاتف.

وإذا كان هاتف آيفون ساخنًا جداً أو بارداً، ضعه جانباً وانتظر حتى يعود إلى درجة الحرارة المعتدلة قبل استخدامه مرة أخرى.

- تغير لون الشاشة

تحدث مشكلة تغير اللون في شاشة آيفون بسبب تلف في الشاشة. وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون السبب عُطلاً تقنياً يختفي عند إعادة تشغيل آيفون أو تحديثه إلى أحدث إصدار من iOS.