شيخة قطرية تعلق على مغادرة أمير قطر للقمة العربية في جدة

الدوحة/سما/

علقت الشيخة مريم آل ثاني على تغريدة عن مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة العربية في جدة يوم أمس، وقالت إن "تميم بن حمد آل ثاني يمثلني ويمثل كل مسلم حر".

وكانت التغريدة الآنفة الذكر قد أفادت بمغادرة أمير قطر قبل بدء الرئيس السوري بشار الأسد بإلقاء كلمته في القمة العربية التي انعقدت أمس في جدّة، حيث قالت: "شهامة ومروءة وتمسك في المبادئ قلما نجدها في حكام هذا الزمن.. تميم بن حمد آل ثاني يمثلني ويمثل كل مسلم حر.. شكرا سمو الأمير (تميم بن حمد)".



وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من جلسة اجتماع القمة العربية بدورته الـ32 في مدينة جدّة السعودية وسط الجدل الذي أثارة بيان الديوان الأميري عن مغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد الذي جاء أثناء إلقاء رؤساء وقادة الدول المشاركة في القمة لكلماتهم.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية: "غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

وفي السياق ذاته، قال الأمير تميم عبر "تويتر": "أهنئ أشقاءنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة القمة العربية الـ32، والتي نرجو أن تسهم نتائجها في دعم التضامن والعمل العربي المشترك".

إلّا أن ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ربطوا مغادرة أمير قطر بكلمة الرئيس السوري بشار الأسد.