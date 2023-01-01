جينيفر لوبيز تتصدر نسب المشاهدة في مصر

وكالات / سما /

تمكن فيلم the mother ، والذي تقوم ببطولته الفنانة العالمية جينفير لوبيز ، من تصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بأيام عبر منصة نتفلكيس .

واحتل فيلم the mother المركز الأول من أصل 10 هي الأعلي مشلهدة في مصر بعد طرحه عبر منصة نتفلكيس العالمية يوم الجمعة الماضي الموافق 12 مايو لعام 2023 .

الفيلم تدور أحداثه أثناء الفرار من مجموعة من القتلة الخطرين، تسعى قاتلة مأجورة لمواجهة العديد من المخاطر في سبيل حماية ابنتها التي تخلت عنها في الماضي.

فيلم the mother أكشن أمريكي من إخراج نيكي كارو وبطولة جينيفر لوبيز، جوزيف فاينس، أوماري هاردويك وغايل غارسيا برنال.

وكانت قد ظهرت جينيفر لوبيز ، على البوستر الرسمي لفيلم The Mother مرتدية ملابس قاتلة محترفة، قبل طرح البرومو الرسمي للعمل .

وظهرت جينيفر لوبيز في تريلر The Mother الذي عرض في سبتمبر الماضي بإحدى الأحداث الفنية، وهي تمارس التمارين الشاقة، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حماية ابنتها التي تركتها وهي صغيرة، لكنها أصبحت معرضة للخطر من قبل مجموعة من الأشرار.

وتستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي المثير Atlas الذي تنتجه نتفليكس ويخرجه الكندي براد بايتون، حسبما ذكر موقع فاريتي.

وتلعب جينيفر لوبيز في فيلم Atlas دور شخصية تمثل الأمل الأخير للبشرية لإنقاذها من روبوت قرر إنهاء الإنسانية، وتتعاون مع أكثر شيء تخشاه في حياتها لإنقاذ العالم.