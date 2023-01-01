العمل بغزة تعلن فتح باب التسجيل لمشروع الصمود الاقتصادي

غزة/ سما /

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عن فتح باب التسجيل لمشروع الصمود الاقتصادي وتسهيل الحصول على الوظائف اللائقة، لصالح قطاع الصناعات في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة العمل، أن المشروع يستهدف توفير 242 فرصة عمل في قطاع الصناعات، بتمويل من الحكومة النرويجية، ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

ونوهت الوزارة أن المشروع مخصص لخريجي وخريجات البكالوريوس من تخصصات (الهندسة – الإدارة – المحاسبة)، بالإضافة إلى مهنيين وفنيين من مختلف التخصصات.