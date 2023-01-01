4 نصائح لحماية حياتك الزوجية من تدخلات الأصدقاء

وكالات / سما /

الحياة العاطفية أو الحياة الزوجية يجب أن تكون بها العديد من الأمور الشخصية التي لا يعلمها سوى الشريكين، بكل ما فيها سواء الأوقات السيعدة أو حتى السيئة. وبعض الأشخاص يتدخلون في حياة الشخص على اعتبار أنه صديق، ويتم أعطاء بعض النصائح التي قد تعطى نتيجة عكسية، ويوجد بعض الأمور التي يمكن الانتباه منها حتى لا يتدخل أي شخص في الحياة الزوجية ولا حتى الأصدقاء المقربين، وفقاً لموقع "timesofindia".

معرفة الحدود:

يجب على الشريك أن يضع حدود معينة وواضحة بين العلاقات في حياته، بالصداقة لها شكل وكيان مختلف عن شكل العلاقة الزوجية، لا يجب جعل الخطوط تتداخل بينهما، يمكن التحدث في بعض الأوقات عن المشاعر عند الشعور بالضيق، ولكن يجب معرفة الحد من تلك الأحاديث وعدم الخوض في كلام أكثر عن الشريك الأخر.

لا تجعل الصديق يخبرك ما الذى يجب أن تقوم به في حياتك:

لا يجب على الصديق مهما كان قربه من الشريك أن يملى عليه علاقته أو يتخذ نيابة عنه قرار له أو لشريك الحياة، ولا يجب أن يعطى نصائح من نفسه غير ضرورية دون أن يطلب منه ذلك، حتى لا تحدث مشاكل فيما بعد بين الزوجين.

التعلم عن طريق الأخطاء:

أي شخص يتعلم عن طريق الأخطاء التي يقوم بها، ويجب على الشريك أن يعيش حياته العاطفيه مع شريك حياته كما يرى هو حتى ولو كان رأى الأصدقاء غير ذلك، فهى حياة الشريك ولا يجب أن يعيشها أحد من الاصداقاء نيابة عنه، أو حتى أن يحكم عليه.

أعرف النوايا:

يجب على الشريك أن يعرف ما هي نوايا أصدقائه، بالتأكيد يجب أن يقدم حسن النية، ولكن يجب الحذر، فقد يكون يتحدث الصديق عن شريك حياته بدافع الغيرة، لأن تلك الأمور بقد تدمر الحياة الزوجية وفى نفس الوقت تدمر استمرار الصداقة.