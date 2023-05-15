تظاهرة في جمهورية جنوب افريقيا إحياء للذكرى الـ75 للنكبة

جنوب افريقيا/سما/

نظّمت سفارة فلسطين لدى جمهورية جنوب افريقيا، تظاهرة حاشدة في مدينة كيب تاون، إحياء لذكرى النكبة، بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل عرنكي، أهمية مناصرة شعب وقيادة جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية وخاصة في هذه الذكرى، وطالب كافة الفعاليات المشاركة بتأييد خطاب دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشكرت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب أفريقيا حنان جرار، كافة المشاركين في هذه التظاهرة والتي تظهر وقوف شعب جنوب افريقيا مع الحق الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتحدث خلال التظاهرة نائب وزير الخارجية الجنوب افريقي الفين بوتيس، اضافة لممثلي حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم، وحزب الجماعة، والحزب الشيوعي الجنوب افريقي، وحزب الحرية الاقتصادية، وحزب الحرية الوطني، وممثلي الكنائس، وممثلين عن مؤسسة القدس ومجلس القضاء الإسلامي، ومنظمة أفريقيا من أجل فلسطين، إضافة لمجموعة أخرى من المتضامنين.

وأعرب المشاركون، عن وقوفهم مع الشعب الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

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