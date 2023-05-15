العالمي "ميل جيبسون" يعود إلى مقعد الإخراج مع Flight Risk

وكالات / سما /

يعود ميل جيبسون إلى كرسي المخرج لأول مرة منذ عام 2016، إذ يتولى إدارة فيلم سينمائي جديد بعنوان Flight Risk ، يتصدر بطولته النجم مارك والبيرج، والذي يجسد دور طيار ينقل مجرمًا خطيرًا للمحاكمة.

وقال جو دريك رئيس الشركة المنتجة للفيلم: نحب الكيميا الفنية التي لا يمكن إنكارها بين ميل جيبسون ومارك والبيرج، هذه المواهب ذات المستوى العالمي التي تجتمع في Flight Risk من شأنها أن تجعله أحد أكثر الأفلام إثارة للتشويق والتي يجب مشاهدتها في العام".

وكان ميل جيبسون أخرج فيلم Hacksaw Ridge عام 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا وصعد على منصة التتويج بجوائز أوسكار.

فيلم Hacksaw Ridge ينتمى لنوعية الدراما الحربية، ويتناول السيرة الذاتية لمحارب فى الحرب العالمية الثانية من خلال تجارب الجندى الأمريكى المسالم ديزموند دوس الذى عمل على جبهات القتال كمسعف لا يستخدم السلاح، والفيلم من إخراج ميل جيبسون، كتابة أندرو نايت وروبرت شنكان ومن بطولة أندرو جارفيلد وسام وورثنكنون ولوكا برايسى ووتيريزا بالمرو هوجو ويفنج وريتشل جريفيث وفينس فون.