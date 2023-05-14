قرعة كأس آسيا 2024,, فلسطين في المجموعة الثاثة

الدوحة / سما /

سحبت في العاصمة القطرية الدوحة ، قرعة كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وحشد كبير من ممثلي ومدربي الدول المشاركة وأساطير وضيوف الحفل.



وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى قطرالصين طاجاكستان لبنان

المجموعة الثانيةأستراليا أوزبكستان سوريا الهند

المجموعة الثالثة إيران الإمارات هونج كونج فلسطين

المجموعة الرابعةاليابان أندونيسيا العراق فيتنام

المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية ماليزيا الأردن البحرين

المجموعة السادسةالسعودية تايلاند قيرغزستان سلطنة عمان

من جانب، أوضح التونسي مكرم دبدوب، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، أن قرعة فلسطين في نهائيات كأس آسيا " قطر 2024" جاءت متوازنة.



وأوقعت القرعة التي سحبت، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، فلسطين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونج كونج.



وقال دبدوب في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "المجموعة متكافئة ومتوازنة وحظوظ فلسطين كبيرة إن شاء الله لتخطي الدور الأول".



وأضاف: "نأمل أن يكون الفدائي وحتى موعد النهائيات في أفضل جاهزية فنية، لأننا كما قلت نشعر بالتفاؤل وسنتطلع للتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ فلسطين".



وتخوض فلسطين نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة توالياً في تاريخها، فقد كان التأهل الأول في أستراليا 2015، والثاني في الإمارات 2019.