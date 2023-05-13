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شاهد.. آخر كلمات الشهيد إياد الحسني لعناصر ومقاتلي سرايا القدس

السبت 13 مايو 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. آخر كلمات الشهيد إياد الحسني لعناصر ومقاتلي سرايا القدس



غزة / سما /

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، فاصلاً يتضمن كلمات ومشاهد لعضو مجلسها العسكري القيادي إياد الحسني "أبو أنس"، الذي اُستشهد مساء الجمعة، في عملية اغتيال "إسرائيلية" استهدفت شقته بمدينة غزّة.

وتضمن الفاصل كلمات للشهيد الحسني، قال فيها أمام عدد من مقاتلي سرايا القدس: "نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات ومزيد من الجهد والعطاء والمثابرة، وقيادتكم على ثقة بكم وبحضوركم وبهذه الإرادة التي يمتلكها مجاهدينا في سرايا القدس".

 

وأضاف الشهيد الحسني في الفاصل الذي نشرته سرايا القدس: "نحن في أعناقنا لله ولشهدائنا بيعة ولن نتخلى عن هذه البيعة، وسنواصل هذه الطريق حتى نُحقق وأهداف اخواننا الشهداء والانتصار والتمكين على العدو، والهدف الأكبر هو فلسطين وتحريرها بأيدي المجاهدين الصادقين".

 

يُذكر أنَّ طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اغتالت مساء يوم الجمعة، أبرز شخصية في حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، وهو عضو المجلس العسكري والمسؤول عن حقيبة العمليات، إياد الحسني "أبو أنس"، بقصف شقة كان يتواجد داخلها في حي النصر شمال مدينة غزّة.

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