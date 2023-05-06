أطعمة تحارب فقر الدم لدى الحامل

وكالات / سما /

الحامل عُرضة للكثير من المشاكل والأعراض المَرضية، وأكثرها خطورةً، تلك التي ترتبط بصحة الحامل والجنين، وهو فقر الدم، والذي يؤثر بشكل كبير على نقل الأكسجين لها ولطفلها، كما يَزيد من إحساسها بالتعب والضعف.. ومن مضاعفات فقر الدم الشديد، حدوث ولادة مبكرة.. التقرير سيساعدك على فهم المزيد عن أنواع فقر الدم، وأعراضه الشائعة، والتي قد لا تظهر في المراحل المبكرة من المرض، بجانب التعرف على الأغذية التي تحارب فقر دم الحامل.. اللقاء واستشاري النسا والولادة، الدكتور حامد أحمد سعيد، لمزيد من التفصيل.

أعراض فقر الدم الشائعة أثناء الحمل

ضيق التنفس.. من أكثر أعراض فقر الدم شيوعاً.

شحوب الجلد والشفتين والأظافر.

الشعور بالتعب أو الضعف.

الدوخة.. ضيق في التنفس.

ضربات قلب سريعة.

صعوبة في التركيز.

الأكل الصحي للحامل في الشهور الأولى

تحليل فقر الدم بإشراف الطبيب

ثلاثة أنواع: فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وفقر الدم الناتج عن نقص الفولات، وفقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12.

لذلك توصَى الأم الحامل المصابة بفقر الدم.. بتناول وجبات متوازنة، وغنيّة بالحديد، وفيتامين ج، والذي يساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد.

بالإضافة إلى حمض الفوليك، وفيتامين ب12، والذي يَتمُّ الحصول عليه عن طريق تناول الأطعمة الحيوانية.. ولا بد من متابعة الطبيب حالة ظهور أعراض فقر الدم.

الأغذية المفيدة للحامل

الأغذية الغنية بالحديد

تحتاج الأم الحامل إلى حوالي 27 مللي غراماً من الحديد يومياً، وهو موجود في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والدواجن، والسمك، والخضروات الورقية الخضراء بما في ذلك السبانخ، البروكلي، والكرنب.. وكذلك الحبوب المدعّمة بالحديد، مثل: الفاصوليا، والعدس، والتوفو، المكسّرات والبذور، والبيض.

الأغذية الغنية بالفولات

تُنصح المرأة في سنّ الإنجاب بتناول 400 ميكروغرام يومياً من حمض الفوليك، ويتوفّر الفولات بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، مثل: البروكلي، والملفوف، والقرنبيط، والسبانخ، والفاصوليا الخضراء، والخس، والمشروم.

الجزر الأبيض، والذرة الحلوة، والكوسا، والأفوكادو، والجريب فروت، والبرتقال، ويجب إدراك أن الفولات من العناصر الغذائية التي تذوب في الماء، وتتحطَّم بسهولة عند الطهي؛ لذلك يفضَّل تناول الخضروات نيئة، أو مطبوخة بشكل خفيف.

الأغذية الغنية بفيتامين ب12

كما تحتاج الحامل إلى تناول حوالي 2.6 ميكروغرام من فيتامين ب12 يومياً، وهو موجود بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية، كلحم البقر.

وكذلك.. الدجاج، الزبادي، والجبن، البيض، سمك السلمون، والسلمون المرقط، سمك التونة.. ولا يتوفّر فيتامين ب12 في الأطعمة النباتية، إلّا أنّ حبوب الإفطار المدعّمة بفيتامين ب12، تعَدّ خياراً جيّداً للأشخاص النباتيين.

الأغذية الغنية بفيتامين ج

تُنصح المرأة الحامل، والتي يزيد عمرها عن 19 عاماً، بتناول حوالي 85 مللي غراما من فيتامين ج يومياً، ومن المصادر الغذائية لفيتامين ج: البرتقال، والجريب فروت، الكيوي، والفراولة، والشمام، الفلفل الأخضر الحلو، البروكلي، براعم بروكسل، الطماطم، الملفوف، والقرنبيط، السبانخ.

أغذية يوصى بتجنبها

توجد بعض الأغذية التي يوصَى بتجنّبها، أو الحذر عند تناولها من قِبَل الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم؛ حيث تؤثّر هذه الأغذية في عملية امتصاص الحديد وحمض الفوليك.. ومنها: الشاي والقهوة؛ حيث يُنصح بتجنّب شربهما أثناء تناول الوجبات.

مصادر الكالسيوم

منتجات الألبان مثل الحليب، مضادات الحموضة والأدوية التي تُستخدم لتخفيف عسر الهضم.

الحبوب الكاملة

على الرغم من احتواء الحبوب الكاملة على كمّيات غنيّة من الحديد، إلّا أنّها تحتوي على حمض الفيتيك، الذي قد يمنع امتصاص الحديد من الأطعمة والحبوب في الجسم، مثل: العنب، والذرة، والذرة الرفيعة.

الأطعمة الغنية بالجلوتين

مثل المعكرونة وغيرها من المنتجات المصنوعة من القمح، والشعير، والجاودار، والشوفان.

الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك:

الفول السوداني، والبقدونس، والشوكولاتة.

طرق تقلل من خطر التعرض لفقر الدم

تُعَدُّ التغذية الجيّدة من أفضل الطرق للوقاية من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل، وقد يساهم تناول الأطعمة الغنيّة بالحديد، في ضمان الحفاظ على إمدادات الحديد التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل صحيح.

وقد يقوم الطبيب أيضاً بوصف بعض الفيتامينات؛ لضمان حصول الحامل على كمّيات كافية من الحديد وحمض الفوليك، ويُفضل الطهي في أوانٍ مصنوعة من الحديد، وذلك لأنّ الأطعمة تمتص بعض الحديد من الإناء.

كما أنّ مكملات الفيتامينات الخاصة بالحمل، عادةً ما تحتوي على معظم العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل، كالحديد، وحمض الفوليك، وتناول هذه المكملات مرة يومياً، من الطرق السهلة للمساعدة على دعم النظام الغذائي للحامل.

ما يتسبب في إنتاج كمّيات كافية من خلايا الدم الحمراء، ويُنصح بالبدء في تناول مكملات الحمل قبل محاولة الحمل بشهرين إلى 3 أشهر كحدٍّ أدنى، إلَّا أنَّه لا ينبغي استخدام هذه الفيتامينات من دون استشارة الطبيب المختص.

معلومة: والفئات الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل، المرأة التي تعاني من مضاعفات الحمل، المرأة التي حملت الحمل مرتين أو أكثر من دون وجود فاصل زمني.

المرأة التي لا تتناول كمّيات كافية من الأطعمة التي تحتوي على الحديد، والتي تعاني من دورة شهرية غزيرة قبل الحمل، والتي يستمر لديها القيء الناتج عن غثيان الصباح.