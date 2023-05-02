غالانت يهدد.. والمقاومة تطلق رشقة صاروخية

غزة/سما/

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، بالعمل بحزم وقوة ضد كل من يحاول إيذاء الإسرائيليين.

وقال غالانت في تصريح له مساء اليوم: "اختتمت عدة تقييمات للوضع العملياتي في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة ، مهددا:" سنعمل بحزم وقوة ضد كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الحادذية لقطاع غزة بعد تهديدات وزير جيش الاحتلال .

وقال مراسل إذاعة كان العبرية:" في الدقائق الأخيرة أطلقت عدة قذائف هاون سقطت عند السياج الأمني وفي داخل غزة وتم تفعيل صفارات الإنذار في التطبيق.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة نحو موقع "كيسوفيم" الإسرائيلي شرق خانيونس.

ودوت صافرات الإنذار تدوي مجدداً في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.