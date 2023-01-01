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أعراض سرطان الرأس والرقبة وطرق العلاج

الثلاثاء 02 مايو 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض سرطان الرأس والرقبة وطرق العلاج



وكالات / سما /

عادة ما ينشأ سرطان الرأس والعنق في الخلايا الحرشفية الموجودة في الأسطح الرطبة والأغشية المخاطية داخل الرأس والرقبة ، مثل الفم والأنف والحنجرة، يُعرف هذا النوع من السرطان أيضًا بسرطان الخلايا الحرشفية، وإليك كل ما تريد معرفته عن أعراض سرطان الرأس والعنق وطرق العلاج، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

أعراض سرطان الرأس والعنق

* تغير في الصوت.

* صعوبة في الأكل أو البلع.

* نزيف في الأنف

يمكن أن يؤثر سرطان الرأس والعنق على أجزاء مختلفة من الجسم ، وقد تختلف الأعراض حسب مكان السرطان على سبيل المثال ، إذا أثر السرطان على الحنجرة ، فقد يبدو الصوت مختلفًا ، وقد تكون هناك صعوبة في البلع، قد يسبب سرطان الفم تقرحات في الفم أو البلعوم ، مما يجعل تناول الطعام صعبًا، إذا أثر السرطان على الأنف ، فقد يتم انسداد الأنف ، وقد يحدث نزيف في الأنف ، قد يتسبب سرطان الأذن في حدوث نزيف من الأذن وفقدان السمع وعدم تناسق الوجه.

اختبارات الفحص والتشخيص للكشف المبكر عن سرطان الرأس والعنق

1. لفحص القرحة بشكل صحيح ، يفتح الطبيب فم المريض ويفحصه، سيقوم الطبيب بفحص دقيق للفم واللسان والغشاء المخاطي الشدق والبلعوم الفموي.

2. يتم إجراء تنظير الحنجرة لفحص الحنجرة أو الحبال الصوتية باستخدام المنظار أو منظار الحنجرة الليفي ، ويتم إجراء تنظير الأنف لفحص الأنف.

3. في حالة العثور على أي شيء مشبوه ، يتم إجراء خزعة أو فحص بالأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من وجود ورم خبيث ومدى انتشاره. يزيد الاكتشاف المبكر للسرطان من احتمالية نجاح العلاج.

خيارات الكشف والعلاج المبكر لسرطان الرأس والرقبة

في المراحل المبكرة من سرطان الرأس والعنق ، يمكن إجراء العلاج بطريقة واحدة فقط ، مثل الجراحة أو العلاج الإشعاعي، على سبيل المثال ، يمكن علاج المرحلة الأولى من سرطان الحنجرة بالعلاج الإشعاعي أو الليزر ، لكن المرحلة الرابعة من السرطان قد تتطلب إزالة الحنجرة ، ثم العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي. يقلل التشخيص المبكر للسرطان من الحاجة إلى العلاج المكثف ، كما أن التأخير في العلاج يزيد من فرص إزالة الأعضاء والإعاقة والتشوه ، من الضروري تشخيص السرطان مبكرًا.

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