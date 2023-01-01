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لامبارد: هذا ما يحتاجه تشيلسي للمُنافسة مع مانشستر سيتي

الثلاثاء 02 مايو 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لامبارد: هذا ما يحتاجه تشيلسي للمُنافسة مع مانشستر سيتي



وكالات / سما /

تحدث فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي ومُدرب الفريق المؤقت، عن أسباب عدم توهج البلوز، وكشف ما يحتاجونه لمُنافسة مانشستر سيتي.

ويتولى لامبارد تدريب تشيلسي بشكلٍ مؤقت حتى نهاية الموسم، ويبرز اسم ماوريسيو بوتشيتينو كمُرشحٍ مُحتمل لتدريب الفريق بشكلٍ دائم.

وقال لامبارد، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”لقد كُنت جزءاً من فريق تشيلسي الذي كان يُغير المُدربين بشكلٍ مُنتظم، من السهل القول إنني حققت نجاحاً عظيماً”.

وأضاف مُدرب البلوز :”لقد فُزت بثلاثة ألقاب مع تشيلسي، ولكن كان يجب أن أحصد 5 أو 6 ألقاب، هذا هو شعوري لو كُنا حظينا بقدرٍ أكبر من الاستمرارية من أجل العمل في اتجاهٍ واحد”.

وتابع :”حينما تنظر إلى النماذج الناجحة في قمة الدوري فأنت ترى مُدربين يعملون هُناك منذ فترة طويلة، والتعاقد لديهم مُقترن برؤيتهم للفريق الذي يُريدونه”.

ويحتل تشيلسي حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 39 نقطة، وبالتأكيد هذا المركز لا يليق بقيمة البلوز، وبقيمة الصفقات التي أبرمها النادي.

#فرانك لامبارد #مانشستر سيتي #تشيلسي

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