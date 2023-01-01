لامبارد: هذا ما يحتاجه تشيلسي للمُنافسة مع مانشستر سيتي

وتابع :”حينما تنظر إلى النماذج الناجحة في قمة الدوري فأنت ترى مُدربين يعملون هُناك منذ فترة طويلة، والتعاقد لديهم مُقترن برؤيتهم للفريق الذي يُريدونه”.

ويحتل تشيلسي حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد 39 نقطة، وبالتأكيد هذا المركز لا يليق بقيمة البلوز، وبقيمة الصفقات التي أبرمها النادي.