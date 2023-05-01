تفاصيل.. إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة ندي عادل عن إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت ندي:"قدر الله وماشاء فعل تم إيقاف مسلسل وسط اليلد نهائياً لظروف خارجه عن إيرادتنا".

وتصدر مسلسل وسط البلد قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة محتلا المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر.

مسلسل وسط البلد من بطولة سميرة عبد العزيز، وناصر سيف ، سماح السعيد ، وفيدرا، وأحمد كشك، وجمال عبد الناصر، إضافة إلى شباب من دارسي أكاديمية الفنون .

وكانت قد استعرضت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز دورها في مسلسل “وسط البلد” خلال استضافتها في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر.

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل وسط البلد واقعي للغاية وقريب مما نعيشه في حياتنا اليومية بكامل تفاصيلها .

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها مازالت حتى الآن تجهز لجميع المشاهد التي تقوم بتصويرها قبلها بيوم حتي تخرج المشهد بشكل لائق وجيد بسبب أن دورها في مسلسل وسط البلد يكون لشخصية صعيدية.



قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل وسط البلد به شخصيات مختلفة تمثل الموجودة داخل كل بيت مصري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المسلسل يعرض حلول لبعض المشاكل التي تحدث داخل المجتمع المصري والبعض لا يعرف حلولها.

المخرج أحمد شفيق يُعلق على وقف تصوير مسلسل وسط البلد: «راضي بقضاء الله»

صدمة كبيرة يعيشها صناع مسلسل «وسط البلد» أول عمل سوب أوبرا في مصر، بعد اتخاذ قرار بوقف تصوير الحلقات الجديدة من العمل، من جانب الجهة المنتجة له دون الكشف عن أسباب إيقاف التصوير، وهو العمل الذي يشرف على إخراجه أحمد شفيق، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم في مقدمتهم سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، ويُشارك فيه أيضًا مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون.

وأشرف على التأليف ورشه الكاتب أمين جمال، ويتولى المُخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج مع المُخرجين زياد الوشاحى ومحمد أسامة.

أحمد شفيق: مؤمن أن الله يقدر لي الخير

وعلَّق مخرج العمل على خبر إيقاف مسلسل وسط البلد بأن كتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قال الله تعالى وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، خليكم فاكرين والله يعلم وانتم لاتعلمون، فعلي المؤمن أن يرضي بقضاء الله وقدره، ويؤمن أن الله تعالى لن يقدر له إلا الخير، الحمد لله».

وتُعد «السوب أوبرا» مثل مسلسل وسط البلد أحد أضخم أنواع الإنتاجات التلفزيونية العالمية وتُقدم إطار من الحلقات الدرامية التي تستمر لسنوات وتُتابع الحياة اليومية للمًجتمع بصدق وشفافية عالية من خلال العلاقات الاجتماعية وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة وغيرها من المشاعر الإنسانية والحياتية، وتتفاعل الحلقات مع الأحداث اليومية التي تقع بالفعل وتتقاطع معها وترصدها في قالب درامي شيق.