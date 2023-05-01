أجمل 6 أحجار كريمة اكتشفت حتى الآن

وكالات / سما /

عندما يدور الحديث عن أجمل الأحجار الكريمة، فأول ما يدور في بالك هو الياقوت أو الماس، باعتبارهم أغلى وأقيم وأجمل الأحجار الكريمة التي يتم عرضها في المحالّ أو على مواقع بيع الأحجار الكريمة، ولكن ما لم تعلمه أنه حتى لو كانت تلك الأحجار طبيعية، فيتم تقطيعها وتهذيبها لتلام القطعة الفنية التي يتم عرضها للبيع، سواء خاتم أو دلاية في سلسله، أو حلق، أو حتى لو كانت مجموعة من الحجر يتم تنسيقها لعمل تاج.

ولكن ماذا عن أجمل الأحجار الكريمة التي يمكن أن تراها فور اكتشافها واستخراجها، وهذا ما نستعرضه وفقًا لما نشرة موقع "unearthedgemstones".

ولفنيت وميمتيت

من الأحجار الكريمة المميزة والمبهرة بتدرج ألوانها الكرستاليه من اللون الأصفر الذهبي حتى اللون البرتقالي، وبعض الأجزاء البنية، والتي تتميز ببريقها الذي يشبه الملمس الحريري، وقد تم اكتشاف هذا الحجر من أحد مناجم موريتا في شيواوا بالمكسيك، ويتشكل هذا المعدن عادة على شكل بلورات مجدولة أو قصيرة أو هرمية، ويمكن أن يكون شفافا وغير شفاف ببراعة حسب الإضاءة أو المناخ المحيط به.

هرسينيت

هو واحد من أجمل الأحجار الكريمة المميزة بمعدنها المائل للفضة، وقلبها الملون بدرجات اللون الأزرق الصافي الممزوجة بالطيف الفسفوري اللامع باللون البرتقالي والأصفر، ودرجات خفيفة تظهر في الضوء بلون قوس قزح.

عقيق السوسن

على الرغم من أن هناك العديد من أنواع حجر العقيق بفوائدها المختلفة حسب كل نوع إلا أن عقيق السوسن، يعد من أجمل الأحجار الكريمة المستخرجة قبل تشكيلها، وذلك لتجانس ألوانه، والتي تحدها اللون الأسود القاتم حتى تصل للون الفضى الفاتح، ويتخللها أضواء تدريجية بلون قوس قزح، والتي بمجرد النظر إليها فقط تشعرك بالراحة النفسية والهدوء والتخلص من التوتر.

التورمالين

على الرغم من أن هناك العديد من أشكال وألوان حجر التورمالين، إلا أنه ما لا يعرفه الكثير أن كل تلك الألوان لقطعة واحدة تم اكتشافها وتقطيعها، فهذا الحجر يكتشف بألوانه التدرجية من اللون الأسود وحتى أن تصل للون الرموز الفاتح، وهذاذ ما يجعله من أجمل الأحجار الكريمة، حيث يتكون الحجر الواحد من اللون الأسود والموقف والأبيض والأخضر والثبيتي والبرتقالي، والعديد من الألوان المتداخلة التي كلما نظرت إليه اكتشفت لونا جديدا.

روتيل

يتميز هذا الحجر بشكله المعدني والذي يشكل العديد من الخطوط المتداخلة بشكل فني بديع رباني لا يتدخل في تكوينه بشر، وتتدرج ألوانه المعدنية من اللون الفضي والنبيتي والأصفر والأحمر والأسود، وعند النظر إليه من الوهلة الأولى تشبه الخطوط والكتابات الآلية الالكترونية.

عقيق هيسونيت

من أحد أجمل الأحجار الكريمة المميزة بشكلها عند اكتشافها، حيث يظهر بشكلة المكعب، والمميز بخطوطه البيضاء المتوازية وسط لونه البرتقالي الشفاف.