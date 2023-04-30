كيفية حذف سجل البحث فى تطبيق "الانستجرام" عبر الهاتف

وكالات / سما /

يبحث كثير منا عن كيفية مسح سجل بحث "إنستجرام"، سواء أكان ذلك من أجل الخصوصية، أو لكثرة عمليات البحث.

كيفية حذف سجل البحث في إنستجرام على الهاتف

- الدخول على تطبيق الإنستجرام عبر الهاتف الذكي.

- من خلال الشريط بالأسفل في الصفحة الرئيسة، انقر فوق الرمز على الحساب الشخصي الموجود بالجانب الأيمن.

- سينقلك إلى صفحتك الشخصية على "إنستجرام/ Instagram".

- عليك الضغط على شكل السطور الثلاثة الموجودة على الجانب الأيمن في الصفحة الشخصية.

- ومن خلال قائمة الخيارات عليك اختيار زر الإعدادات.

- عند الدخول على الإعدادات عليك تحديد اختيار "الأمان".

- من خلال صفحة الأمان، عليك البحث في السجل عليك الضغط عليها.

وسيتم تحويلك إلى سجل البحث، ويقدم التطبيق طريقتان لحذف السجل وهما:

الأولى: هو النقر فوق الزر "X" بجوار كل جملة موجودة في شريط البحث وبذلك تكون قد قمت بفلتر لقائمة البحث.

الثانية: من خلال قائمة البحث هي الضغط على رمز مسح الكل لحذف كافة عمليات البحث مرة واحدة.

كيفية حذف سجل البحث في إنستجرام على الكمبيوتر

- افتح موقع الإنستجرام وقم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

- في الصفحة الرئيسة انقر فوق "الحساب".

- ثم اختيار "الإعدادات".

- وسيتم تحويلك إلى صفحة "الإعدادات" عليك تحديد اختيار الأمان والخصوصية.

- ثم ابحث عن عبارة Account Data عليك الضغط عليها، ثم اختيار عبارة View Account Data.

- ثم اختيار Search History من قائمة الإعدادات والضغط على عبارة View All.

- وعند ظهور صفحة سجل البحث، عليك اختيار Clear Search History.

- وعند ظهور قائمة منبثقة لتأكد من حذف القائمة، عليك اختيار Cheer New.

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إنستجرام

"إنستجرام" هو خدمة شبكة اجتماعية أمريكية ولمشاركة الصور والفيديوهات مملوكة من قبل شركة ميتا، أنشأت من قبل "كيفن سيستروم"، و"مايك كرايغر"، أطلقت لأول مرة لأنظمة "آي أو إس" في أكتوبر 2010.

وفي أبريل 2012، أطلقت نسخة الـ"أندرويد"، تبعهما إطلاق نسخة سطح المكتب في نوفمبر 2012 مع مزايا محدودة مقارنة بنسخ الهاتف.

وفي يونيو 2014، أطلق تطبيق إنستجرام لنظام "فاير أو أس".

وفي أكتوبر 2016، أطلق تطبيق إنستجرام لنظام تشغيل ويندوز 10.

ويسمح التطبيق لمستخدميه برفع الوسائط التي بالإمكان تعديلها من خلال الفلاتر وتنظيمها باستخدام الوسوم والإشارات الجغرافية.

ويمكن مشاركة المنشورات للعامة أو مع مستخدمين يتم قبول طلبات متابعتهم مُسبقاً.

كما يستطيع المستخدمون تصفح محتوى المستخدمين الأخرين من خلال الإشارات والمواقع ومشاهدة المحتوى الأكثر شيوعاً.

المستخدمين بإمكانهم الإعجاب بالصور ومتابعة المستخدمين الآخرين لإضافة محتواهم في الصفحة الرئيسة لمتابعة آخر المستجدات والأخبار.