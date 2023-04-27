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"فتوح": "مؤتمر العودة" محاولة لتقسيم الشعب الفلسطيني في الخارج

الخميس 27 أبريل 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتوح": "مؤتمر العودة" محاولة لتقسيم الشعب الفلسطيني في الخارج



رام الله/ سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، إن مؤتمر العودة المنوي عقده في مدينة مالمو السويدية، مدان، وهو استمرار لكل المحاولات التي تستهدف شق صف الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح لـ"وفا" أن ما يجري هو محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما لن نسمح به.

وأكد أن كل هذه المحاولات ستفشل كما فشلت سابقاتها في شق الصف الفلسطيني، وإيجاد بديل عن منظمة التحرير، البيت الفلسطيني الجامع لكل شعبنا.

وقال: هذه المحاولات تؤدي فقط إلى إضعاف النضال الوطني الفلسطيني، ولا تخدم القضية الفلسطينية في أي حال من الأحوال، داعيا كل من يريد العمل لصالح مشروعنا الوطني إلى العمل من خلال الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية، والمشاركة في أطر منظمة التحرير، لكن العمل بهذه الطريقة مرفوض ومدان، وسيكون للمجلس الوطني موقف في هذا الاتجاه".

#المجلس الوطني #روحي فتوح

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