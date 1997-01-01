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أخطاء كبيرة في الزواج اعرف كيف تتجنبيها

الخميس 27 أبريل 2023 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخطاء كبيرة في الزواج اعرف كيف تتجنبيها



وكالات / سما /

أي زواج، حتى لو لم يكن مبنيا على الحب، فهو علاقة شراكة بين رجل وامرأة قررا الارتباط بشكل رسمي لتكوين أسرة وللشعور بالاستقرار، وكل منهما يسعى لبناء حياة جديدة وسعيدة ومتكاملة مع هذا الشريك، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبونها أو تحدث دون أن يشعروا، والتى يكون الطريق الأول لحلها هو الاعتراف بها مع شريك الحياة، الأخطاء الأكثر شيوعا التي يرتكبها الأزواج لتجنبها.

تجاهل المشكلات

 التغاضي عن المشكلات يتسبب في تفاقم أي مشكلة مهما كانت بسيطة، من الطبيعي أن الأزواج يتجاهلون أي مشكلة اعتقادا منهم أن هذا هو الحل لإنهائها خاصة الرجال، ولكن التجاهل يتسبب في تراكم المشكلات، فمن الممكن تأجيل حلها حتى يأتي الوقت المناسب، أو إيجاد حل، أو حتى وجود شخص ذي خبرة ليساعد في الحل ولكن تجنبها نهائي هذا خطأ فادح.

عدم الاستماع لبعض

 يأتي عدم استماع الأزواج لبعضهم البعض مشكلة كبيرة، فبعض الأزواج لا يفعلون سوى أن يحدقوا في هواتفهم دون سماع ما يقوله شريكهم، فإن عدم الاستماع يمثل مشكلة كبيرة في العلاقة، وقد يعتقد البعض أن الاستماع هو أن يلتزم الشخص بالصمت، ولكن الاستماع الحقيقي ينطوي على محاولة فهم ما يتواصل فيه الشخص الآخر، فيجب على المستمع أن يتواصل بالعين، وطرح الأسئلة، ومناقشة الحديث.

اعتقاد أن الأمور سوف تحل مع الوقت

 يمر الكثير من المتزوجين بالعديد من المشاكل واكتشاف أخطاء لا يستطيع البعض العيش بها، ولكنهم يتغاضون عنها بحجه أنها سوف تنتهي بعد الزواج، اعتقادا منهم أنهم عندما يتزوجون ويبقون في منزل واحد سوف ينسون أي مشكلة وسيبقون سعداء سويا، أو حتى عندما ينجبون الأطفال سوف تنتهي أي مشكلة، ولكن ما لا يعرفه البعض أن تأخير أو تأجل السعادة يعنى عدم الحصول عليها مستقبلا، فالحل الصحيح هنا محاولة إيجاد حل لأي مشكلة قبل التعمق في العلاقة، وإذا لم يوجد حل فإنهائها هو الحل.

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