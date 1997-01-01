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فيديو.. إنتر ميلان يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد مُواجهة مُثيرة ضد يوفنتوس

الخميس 27 أبريل 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إنتر ميلان يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد مُواجهة مُثيرة ضد يوفنتوس



وكالات / سما /

حقق إنترميلان فوزاً صعباً على يوفنتوس بهدفٍ دون رد في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليتأهل لنهائي المُسابقة الإيطالية العريقة.

ونجح إنترميلان في العبور للمُباراة النهائية بنتيجة 2-1، ليحرم رجال المُدرب سيميوني كتيبة أليجري من التنافس على لقب الكأس.

وكان التهديف في جولة الإياب على أرض ملعب سان سيرو قد بدأ عن طريق نجم النيراتزوري فيديركو ديماركو في الدقيقة 15.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من نيكولو باريلا، وجد بعدها ديماركو نفسه مُواجهاً لمرمى يوفنتوس فأسكن الكرة الشباك.

وحاول لاعبو اليوفي العودة في اللقاء وتسجيل هدف تعديل الكفة، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، فيما فشلت مُحاولات الإنتر لزيادة الغلة، وانتهى اللقاء بفوزٍ مُستحق للإنتر بنتيجة 1 – .

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين على أرض ملعب يوفنتوس أرينا قد انتهى بنتيجة التعادل 1-1، سجل للبيانكونيري خوان كوادرادو، فيما سجل للنيراتزوري روميلو لوكاكو.

وسيلعب إنترميلان مع الفائز من مُواجهة نصف النهائي الثانية بين فيورنتينا وكريمونيسي المغمور، وكان اللقاء الأول قد انتهى بفوزٍ مُريح للفيولا بهدفين دون رد على أرض مُنافسه، وتُقام جولة الإياب على أرض ملعب أرتيميو فرانكي مساء الخميس.

#إنترميلان #يوفنتوس #كأس إيطاليا

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