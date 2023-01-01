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ملجأ لرعاية الحيوانات يعلن تبنى قطة تزن 40 رطلا

الأربعاء 26 أبريل 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملجأ لرعاية الحيوانات يعلن تبنى قطة تزن 40 رطلا



وكالات / سما /

أعلن ملجأ ريتشموند لرعاية الحيوان والتحكم فى ريتشموند فى فيرجينيا يوم الأربعاء، على حسابه عبر فيس بوك، إن باتشس قطة ضخمة تزن 40.3 رطل قد تم تبنيها، وقال الملجأ إن القطة البيضاء الرقيقة ذات البقع الرمادية وذيلها الرمادى كانت تبحث عن مالك جديد يمكنه المساعدة فى الحفاظ على نظامها الغذائى الخاص والحصول على وزن صحى، وسرعان ما حصل منشور يصف القطة واحتياجاتها على آلاف ردود الفعل والتعليقات.

ليس الأكثر بدانة

القط ليس الأكثر بدانة فى التاريخ، فوفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أثقل قط مسجل كانت هيمى، الذى كان يزن 46 رطلاً فى عام 1986 وكان لا بد من نقله بواسطة عربة يدوية، لم تعد مؤسسة حفظ السجلات تتبع الفئة لتجنب تشجيع أصحاب الحيوانات الأليفة على إبقاء حيواناتهم فى أوزان غير صحية، بحسب موقع cbsnews.

متوسط الوزن الصحى

فى حين أنه من الصعب وضع نطاق محدد لما يجب أن يكون عليه متوسط الوزن الصحى للقطط، لأنه يختلف بين السلالات ويعتمد على جنس القط، إلا أن هناك بعض المعايير التى يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كانت القطة بوزن صحى أم لا.

ونشر ملجأ ريتشموند صورة القطة مع مالكه الجديد، بالإضافة إلى مقطع فيديو يُظهر القطة تُنقل فى بيت تربية معلقة "40 رطلاً من الحب".

#قطة #ملجأ #الحيوان

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