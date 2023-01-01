شيرين عبد الوهاب: اتأخرت عليكم لظروف نفسية أكبر مني

وكالات / سما /

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تواجدها حاليا في مدينة دبي لإحياء حفلها المقرر يوم الجمعة 28 إبريل الجاري، وقالت في أول ظهور إعلامي لها، بعد اختفاء طويل، أنها حريصة على العودة إلى جمهورها، وبررت غيابها بمعاناتها من "أزمة نفسية كبيرة" أشارت إلى أنها لا زالت تواجه مضاعفاتها، وأكدت قرب استعادة السيطرة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت «شيرين» خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»: أنا سعيدة بالعودة إلى حياتي، السمكة رجعت للبحر، أيضاَ سعيدة لرجوعي إلى الحفلات، وإنشاء الله هقدم كل جديد خلال الفترة المقبلة وشخصيًا الجمهور واحشني جداَ وواحشني شغلي.. ولو كنت اتأخرت عليكم دي كانت لظروف نفسية أكبر مني أوي.. واختفائي كان جزءا من نقاهة كنت محتاجالها بقالي سنين.

وتابعت قائلة: مريت بظروف نفسية لكن الحمد الله تعافيت بجزء كبير، لكن بالتأكيد لسه في بعض الأشياء تعباني.

وأضافت: بحس إن كل البنات بناتي، لكن بحس إن أنا بنت الجمهور وهم ولادي، الحب اللي شوفته من الناس والدعم كان فوق الوصف والخيال، وأنا ملك الجمهور وتحت أمره فهو اللي عمل شيرين عبدالوهاب.

وواصلت قائلة: الفانين كانوا زيهم زي الجمهور خايفين عليا، وكانوا عايزين إني أرجع تاني، فهذا حب منهم وربنا كرمني به، وشخصياَ بحب استقبال الجمهور لي.

وكشفت شيرين عبدالوهاب، مصير الأغاني الجديدة التي قامت بتسجيلها قبل أزمتها مع شركة روتانا، لافتة إلى أنها سوف تغنيها خلال الحفل المقبل بمدينة دبي، وذلك سواء طرحت الشركة المنتجة الأغاني أم لا.

وقالت شيرين: عندنا شوية مشاكل اداريه بتخلص مع شركة روتانا، وطرح الأغاني هيكون عندما ننتهي من تلك المشاكل، وأنا موجودة، ومع الجمهور، والأغاني بتاعتي الجديدة هغنيها على المسرح سواء طرحتها الشركة أم لا.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها لم تخسر حسابتها على مواقع التواصل المختلفة، مشيرة إلى أنها معطلة بسبب عدة مشاكل إدارية، وأضافت: أنا مخسرتش السوشيال ميديا بتاعتي بس فيه شوية حاجات كدا إدارية بتخلص، وإن شاء الله هترجع السوشيال ميديا بتاعتي، وأي سوشيال ميديا بتاعت أي حد بعتبرها بتاعتي.

وفي اللقاء ذاته، حرصت شيرين عبد الوهاب الرد على كل من شكك في تواجدها بدبي لإحياء الحفل، وقالت: وكنت حريصة أني أعمل مقابلة عشان الناس تعرف أني وصلت دبي عشان فيه شوية مشككين في السوشيال ميديا بس احنا حطناهم مكانهم دلوقتي.

وتابعت: ربنا ما يحرم أي إنسان من ضحكته، وأنا بحب المسئولية أوي، وبحب استقبال الجمهور، ومقابلة الجمهور، فأنا سعيدة عشان كدا، وأنا منساش أن أول حفلة أعملها في حياتي خارج جمهورية مصر العربية كانت في دبي، فدبي وشها حلة عليا، وعملنا بروفات في مصر كتير وفيه غنوتين جداد هقدمهم على المسرح.