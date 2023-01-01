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السنوار غّير قواعد اللعبة..

قناة عبرية: إسرائيل تستعد لفترة معقّدة وخطيرة

الأحد 23 أبريل 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إسرائيل تستعد لفترة معقّدة وخطيرة



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تستعد لفترة معقّدة وخطيرة بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرة إلى أن قواعد اللعبة قد تغيّرت.

وذكرت القناة العبرية أن "حماس، تعمل على تعزيز قدراتها العملياتية من لبنان، مثل تلك التي تسمح بإطلاق 38 صاروخا في دقيقتين فقط كما حدث قبل أسبوعين".

وأضافت: "ما بعد رمضان: السنوار يطوّر بشكل كبير استراتيجية الجبهات المتعددة، مما يغير قواعد اللعبة".

وتابعت القناة العبرية: "في إسرائيل يستعدون لفترة معقدة وخطيرة يمكن أن تؤدي إلى إشعال برميل المتفجرات".

وزادت: "في إسرائيل تم تحليل خطاب السنوار الأخير بعمق وتولد تصور لشخصية تحريضية بأن قواعد اللعبة تغيرت، ولم تعد وحدة الساحات مجرد شعار".

#إسرائيل

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