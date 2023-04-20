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4 دول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر السعيد !!

الخميس 20 أبريل 2023 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 دول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر السعيد !!



وكالات / سما/

أعلنت أربع دول، ظهر اليوم الخميس 20/4/2023م، أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويوم السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

فقد أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان الذي أصدره المجلس.

فيما أعلنت ماليزيا أن السبت 22 إبريل يوم عيد الفطر السعيد وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

كما أعلنتا أندونيسيا وسنغافورة أن السبت 22 إبريل يوم عيد الفطر السعيد وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

في حين، أعلنت دولة تركيا أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويوم غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

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