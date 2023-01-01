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دروجبا يشن هجوماً لاذعاً على إدارة تشيلسي بعد الإقصاء الأوروبي

الأربعاء 19 أبريل 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
دروجبا يشن هجوماً لاذعاً على إدارة تشيلسي بعد الإقصاء الأوروبي



وكالات / سما /

شن ديديه دروجبا، أسطورة تشيلسي، هجوماً لاذعاً على إدارة البلوز بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وكان تشيلسي قد فشل في الوصول لنصف النهائي بعد الخسارة ذهاباً وإياباً أمام الميرنجي بنفس النتيجة 2-0.

وقال دروجبا، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”أنا أعرف أن هذا النادي كان بمستوى مُحدد في عصر أبراموفيتش، ولكن اليوم النادي يفتقد ذلك”.

وأضاف :”يجب عليهم في تشيلسي أن يعودوا للمباديء والقيم التي كانت لديهم”.

وتابع أيقونة البلوز :”لم يعد تشيلسي هو ذاته، هُناك مالك جديد برؤية جديدة، وبالطبع نحن نُحاول أن نُقارن الحال اليوم بما كان عليه في أيام أبراموفيتش”.

وأوضح فكرته بالقول :”لقد حضر الكثير من اللاعبين للنادي، ولكن القرارات تم اتخاذها بذكاءٍ”.

وأكمل دروجبا :”التعاقد مع لاعبين مثل بيتر تشيك وأندري شيفشينكو وهيرنان كريسبو ومايكل إيسيان وديديه دروجبا وفلوران مالودا تم من أجل الفوز بالألقاب”.

وتابع :”هؤلاء لاعبين ذوي خبرة مُعينة، الاستراتيجية الآن مُختلفة، نحن نُراهن على لاعبين شباب، ولكن سيكون من الصعب لمُدربٍ أن يُدير غرفة ملابس (كواليس فريق) مُكونة مما يزيد عن 30 لاعباً”.

وأضاف أيقونة البلوز :”الفريق يفتقد للقادة ذوي الكاريزما، أنت بحاجة إلى لاعبين يتحملون مسئولياتهم في المُباراة، أنت بحاجة إلى لاعب يجلب قدراً من الجنون للملعب”.

#ديديه دروجبا #دروجبا #تشيلسي #دوري أبطال أوروبا #ريال مدريد

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