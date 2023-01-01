شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية

قلقيلية/سما/

استشهد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة أن الشاب عائد عزام محمود سليم (20 عاما) ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب سليم بالرصاص الحي بصورة حرجة في البطن والصدر، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثره بإصابته.

وبارتقاء الشاب سليم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.



وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد سليم أصيب بالرصاص الحي في البطن والصدرة، ببلدة عزون قضاء قلقيلية.

وكانت مواجهت اندلعت في البلدة، صيب على إثرها الشب سليم.